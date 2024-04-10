SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 4 / Auto GU
Saiful Arifin

Auto GU

Saiful Arifin
0 Bewertungen
94 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 -44%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
2 095
Gewinntrades:
1 460 (69.68%)
Verlusttrades:
635 (30.31%)
Bester Trade:
149.90 USD
Schlechtester Trade:
-97.99 USD
Bruttoprofit:
2 404.18 USD (1 222 680 pips)
Bruttoverlust:
-3 405.95 USD (332 189 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
17 (6.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
321.74 USD (8)
Sharpe Ratio:
0.00
Trading-Aktivität:
90.00%
Max deposit load:
17.63%
Letzter Trade:
7 Stunden
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
2 Tage
Erholungsfaktor:
-0.56
Long-Positionen:
1 069 (51.03%)
Short-Positionen:
1 026 (48.97%)
Profit-Faktor:
0.71
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.65 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.36 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-1 133.24 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-1 133.24 USD (17)
Wachstum pro Monat :
1.23%
Jahresprognose:
14.91%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 305.36 USD
Maximaler:
1 794.25 USD (150.92%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
69.98% (1 794.25 USD)
Kapital:
56.39% (948.22 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GBPUSDmicro 2092
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GBPUSDmicro -1.1K
BTCUSD 96
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GBPUSDmicro -68K
BTCUSD 959K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +149.90 USD
Schlechtester Trade: -98 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 8
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +6.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -1 133.24 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XMGlobal-Real 23" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

spesial GBPUSD Scalping
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Auto GU
30 USD pro Monat
-44%
0
0
USD
895
USD
94
99%
2 095
69%
90%
0.70
-0.48
USD
70%
1:500
Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 4 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.