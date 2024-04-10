СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / Auto GU
Saiful Arifin

Auto GU

Saiful Arifin
0 отзывов
94 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 -44%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
2 095
Прибыльных трейдов:
1 460 (69.68%)
Убыточных трейдов:
635 (30.31%)
Лучший трейд:
149.90 USD
Худший трейд:
-97.99 USD
Общая прибыль:
2 404.18 USD (1 222 680 pips)
Общий убыток:
-3 405.95 USD (332 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (6.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
321.74 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
90.00%
Макс. загрузка депозита:
17.63%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
1 069 (51.03%)
Коротких трейдов:
1 026 (48.97%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
1.65 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 133.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 133.24 USD (17)
Прирост в месяц:
1.23%
Годовой прогноз:
14.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 305.36 USD
Максимальная:
1 794.25 USD (150.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.98% (1 794.25 USD)
По эквити:
56.39% (948.22 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GBPUSDmicro 2092
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GBPUSDmicro -1.1K
BTCUSD 96
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GBPUSDmicro -68K
BTCUSD 959K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +149.90 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +6.01 USD
Макс. убыток в серии: -1 133.24 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

spesial GBPUSD Scalping
Нет отзывов
2025.11.10 13:34
