Всего трейдов:
2 095
Прибыльных трейдов:
1 460 (69.68%)
Убыточных трейдов:
635 (30.31%)
Лучший трейд:
149.90 USD
Худший трейд:
-97.99 USD
Общая прибыль:
2 404.18 USD (1 222 680 pips)
Общий убыток:
-3 405.95 USD (332 189 pips)
Макс. серия выигрышей:
17 (6.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
321.74 USD (8)
Коэффициент Шарпа:
0.00
Торговая активность:
90.00%
Макс. загрузка депозита:
17.63%
Последний трейд:
3 часа
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
-0.56
Длинных трейдов:
1 069 (51.03%)
Коротких трейдов:
1 026 (48.97%)
Профит фактор:
0.71
Мат. ожидание:
-0.48 USD
Средняя прибыль:
1.65 USD
Средний убыток:
-5.36 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-1 133.24 USD)
Макс. убыток в серии:
-1 133.24 USD (17)
Прирост в месяц:
1.23%
Годовой прогноз:
14.91%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 305.36 USD
Максимальная:
1 794.25 USD (150.92%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
69.98% (1 794.25 USD)
По эквити:
56.39% (948.22 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|2092
|BTCUSD
|3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GBPUSDmicro
|-1.1K
|BTCUSD
|96
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GBPUSDmicro
|-68K
|BTCUSD
|959K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
Лучший трейд: +149.90 USD
Худший трейд: -98 USD
Макс. серия выигрышей: 8
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +6.01 USD
Макс. убыток в серии: -1 133.24 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XMGlobal-Real 23" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
