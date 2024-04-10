- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
2 095
利益トレード:
1 460 (69.68%)
損失トレード:
635 (30.31%)
ベストトレード:
149.90 USD
最悪のトレード:
-97.99 USD
総利益:
2 404.18 USD (1 222 680 pips)
総損失:
-3 405.95 USD (332 189 pips)
最大連続の勝ち:
17 (6.01 USD)
最大連続利益:
321.74 USD (8)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
90.00%
最大入金額:
17.63%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.56
長いトレード:
1 069 (51.03%)
短いトレード:
1 026 (48.97%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-0.48 USD
平均利益:
1.65 USD
平均損失:
-5.36 USD
最大連続の負け:
17 (-1 133.24 USD)
最大連続損失:
-1 133.24 USD (17)
月間成長:
1.23%
年間予想:
14.91%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 305.36 USD
最大の:
1 794.25 USD (150.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.98% (1 794.25 USD)
エクイティによる:
56.39% (948.22 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|2092
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GBPUSDmicro
|-1.1K
|BTCUSD
|96
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GBPUSDmicro
|-68K
|BTCUSD
|959K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +149.90 USD
最悪のトレード: -98 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +6.01 USD
最大連続損失: -1 133.24 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
spesial GBPUSD Scalping
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-44%
0
0
USD
USD
895
USD
USD
94
99%
2 095
69%
90%
0.70
-0.48
USD
USD
70%
1:500