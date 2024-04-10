シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / Auto GU
Saiful Arifin

Auto GU

Saiful Arifin
レビュー0件
94週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 -44%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
2 095
利益トレード:
1 460 (69.68%)
損失トレード:
635 (30.31%)
ベストトレード:
149.90 USD
最悪のトレード:
-97.99 USD
総利益:
2 404.18 USD (1 222 680 pips)
総損失:
-3 405.95 USD (332 189 pips)
最大連続の勝ち:
17 (6.01 USD)
最大連続利益:
321.74 USD (8)
シャープレシオ:
0.00
取引アクティビティ:
90.00%
最大入金額:
17.63%
最近のトレード:
5 時間前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
-0.56
長いトレード:
1 069 (51.03%)
短いトレード:
1 026 (48.97%)
プロフィットファクター:
0.71
期待されたペイオフ:
-0.48 USD
平均利益:
1.65 USD
平均損失:
-5.36 USD
最大連続の負け:
17 (-1 133.24 USD)
最大連続損失:
-1 133.24 USD (17)
月間成長:
1.23%
年間予想:
14.91%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 305.36 USD
最大の:
1 794.25 USD (150.92%)
比較ドローダウン:
残高による:
69.98% (1 794.25 USD)
エクイティによる:
56.39% (948.22 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GBPUSDmicro 2092
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GBPUSDmicro -1.1K
BTCUSD 96
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GBPUSDmicro -68K
BTCUSD 959K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +149.90 USD
最悪のトレード: -98 USD
最大連続の勝ち: 8
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +6.01 USD
最大連続損失: -1 133.24 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XMGlobal-Real 23"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

spesial GBPUSD Scalping
レビューなし
2025.11.10 13:34
No swaps are charged
2025.11.10 13:34
