Saiful Arifin

Auto GU

Saiful Arifin
94 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 -44%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
2 095
Transacciones Rentables:
1 460 (69.68%)
Transacciones Irrentables:
635 (30.31%)
Mejor transacción:
149.90 USD
Peor transacción:
-97.99 USD
Beneficio Bruto:
2 404.18 USD (1 222 680 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 405.95 USD (332 189 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
17 (6.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
321.74 USD (8)
Ratio de Sharpe:
0.00
Actividad comercial:
90.00%
Carga máxima del depósito:
17.63%
Último trade:
3 minutos
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
-0.56
Transacciones Largas:
1 069 (51.03%)
Transacciones Cortas:
1 026 (48.97%)
Factor de Beneficio:
0.71
Beneficio Esperado:
-0.48 USD
Beneficio medio:
1.65 USD
Pérdidas medias:
-5.36 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-1 133.24 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-1 133.24 USD (17)
Crecimiento al mes:
1.23%
Pronóstico anual:
14.91%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 305.36 USD
Máxima:
1 794.25 USD (150.92%)
Reducción relativa:
De balance:
69.98% (1 794.25 USD)
De fondos:
56.39% (948.22 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GBPUSDmicro 2092
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GBPUSDmicro -1.1K
BTCUSD 96
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GBPUSDmicro -68K
BTCUSD 959K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +149.90 USD
Peor transacción: -98 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 8
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +6.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -1 133.24 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XMGlobal-Real 23" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

spesial GBPUSD Scalping
2025.11.10 13:34
