Negociações:
2 095
Negociações com lucro:
1 460 (69.68%)
Negociações com perda:
635 (30.31%)
Melhor negociação:
149.90 USD
Pior negociação:
-97.99 USD
Lucro bruto:
2 404.18 USD (1 222 680 pips)
Perda bruta:
-3 405.95 USD (332 189 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (6.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
321.74 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
90.00%
Depósito máximo carregado:
17.63%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.56
Negociações longas:
1 069 (51.03%)
Negociações curtas:
1 026 (48.97%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
1.65 USD
Perda média:
-5.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 133.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 133.24 USD (17)
Crescimento mensal:
1.23%
Previsão anual:
14.91%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 305.36 USD
Máximo:
1 794.25 USD (150.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.98% (1 794.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.39% (948.22 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|2092
|BTCUSD
|3
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +149.90 USD
Pior negociação: -98 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +6.01 USD
Máxima perda consecutiva: -1 133.24 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XMGlobal-Real 23" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
spesial GBPUSD Scalping
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-44%
0
0
USD
USD
895
USD
USD
94
99%
2 095
69%
90%
0.70
-0.48
USD
USD
70%
1:500