Saiful Arifin

Auto GU

Saiful Arifin
0 comentários
94 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 -44%
XMGlobal-Real 23
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
2 095
Negociações com lucro:
1 460 (69.68%)
Negociações com perda:
635 (30.31%)
Melhor negociação:
149.90 USD
Pior negociação:
-97.99 USD
Lucro bruto:
2 404.18 USD (1 222 680 pips)
Perda bruta:
-3 405.95 USD (332 189 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
17 (6.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
321.74 USD (8)
Índice de Sharpe:
0.00
Atividade de negociação:
90.00%
Depósito máximo carregado:
17.63%
Último negócio:
4 horas atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
2 dias
Fator de recuperação:
-0.56
Negociações longas:
1 069 (51.03%)
Negociações curtas:
1 026 (48.97%)
Fator de lucro:
0.71
Valor esperado:
-0.48 USD
Lucro médio:
1.65 USD
Perda média:
-5.36 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-1 133.24 USD)
Máxima perda consecutiva:
-1 133.24 USD (17)
Crescimento mensal:
1.23%
Previsão anual:
14.91%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 305.36 USD
Máximo:
1 794.25 USD (150.92%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
69.98% (1 794.25 USD)
Pelo Capital Líquido:
56.39% (948.22 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GBPUSDmicro 2092
BTCUSD 3
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GBPUSDmicro -1.1K
BTCUSD 96
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GBPUSDmicro -68K
BTCUSD 959K
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
200K 400K 600K 800K 1M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +149.90 USD
Pior negociação: -98 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 8
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +6.01 USD
Máxima perda consecutiva: -1 133.24 USD

spesial GBPUSD Scalping
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Auto GU
30 USD por mês
-44%
0
0
USD
895
USD
94
99%
2 095
69%
90%
0.70
-0.48
USD
70%
1:500
Copiar

