交易:
2 093
盈利交易:
1 459 (69.70%)
亏损交易:
634 (30.29%)
最好交易:
149.90 USD
最差交易:
-97.99 USD
毛利:
2 403.42 USD (1 222 470 pips)
毛利亏损:
-3 405.74 USD (332 119 pips)
最大连续赢利:
17 (6.01 USD)
最大连续盈利:
321.74 USD (8)
夏普比率:
0.00
交易活动:
90.00%
最大入金加载:
17.63%
最近交易:
14 几小时前
每周交易:
4
平均持有时间:
2 天
采收率:
-0.56
长期交易:
1 067 (50.98%)
短期交易:
1 026 (49.02%)
利润因子:
0.71
预期回报:
-0.48 USD
平均利润:
1.65 USD
平均损失:
-5.37 USD
最大连续失误:
17 (-1 133.24 USD)
最大连续亏损:
-1 133.24 USD (17)
每月增长:
1.17%
年度预测:
16.25%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
1 305.36 USD
最大值:
1 794.25 USD (150.92%)
相对跌幅:
结余:
69.98% (1 794.25 USD)
净值:
56.39% (948.22 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|2090
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GBPUSDmicro
|-1.1K
|BTCUSD
|96
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GBPUSDmicro
|-68K
|BTCUSD
|959K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 入金加载
- 提取
最好交易: +149.90 USD
最差交易: -98 USD
最大连续赢利: 8
最大连续失误: 17
最大连续盈利: +6.01 USD
最大连续亏损: -1 133.24 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XMGlobal-Real 23 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
spesial GBPUSD Scalping
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-44%
0
0
USD
USD
895
USD
USD
93
99%
2 093
69%
90%
0.70
-0.48
USD
USD
70%
1:500