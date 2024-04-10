SegnaliSezioni
Saiful Arifin

Auto GU

Saiful Arifin
0 recensioni
80 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 -53%
XMGlobal-Real 23
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 933
Profit Trade:
1 340 (69.32%)
Loss Trade:
593 (30.68%)
Best Trade:
149.90 USD
Worst Trade:
-97.99 USD
Profitto lordo:
2 178.63 USD (241 072 pips)
Perdita lorda:
-3 331.73 USD (311 629 pips)
Vincite massime consecutive:
17 (6.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
321.74 USD (8)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
89.00%
Massimo carico di deposito:
17.63%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
13
Tempo di attesa medio:
2 giorni
Fattore di recupero:
-0.64
Long Trade:
981 (50.75%)
Short Trade:
952 (49.25%)
Fattore di profitto:
0.65
Profitto previsto:
-0.60 USD
Profitto medio:
1.63 USD
Perdita media:
-5.62 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-1 133.24 USD)
Massima perdita consecutiva:
-1 133.24 USD (17)
Crescita mensile:
3.28%
Previsione annuale:
43.14%
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 305.36 USD
Massimale:
1 794.25 USD (150.92%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
69.98% (1 794.25 USD)
Per equità:
56.39% (948.22 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSDmicro 1933
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSDmicro -1.2K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSDmicro -71K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
100K 200K 300K 400K 500K 600K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +149.90 USD
Worst Trade: -98 USD
Vincite massime consecutive: 8
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +6.01 USD
Massima perdita consecutiva: -1 133.24 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XMGlobal-Real 23" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Nessun dato

spesial GBPUSD Scalping
Non ci sono recensioni
2025.09.25 13:35
No swaps are charged on the signal account
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.19 06:48
No swaps are charged
2025.09.10 10:55
No swaps are charged on the signal account
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.07.24 08:00
No swaps are charged
2025.06.30 15:43
No swaps are charged on the signal account
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.30 11:46
No swaps are charged
2025.05.23 20:49
No swaps are charged on the signal account
2025.05.06 12:45
No swaps are charged
2025.05.06 12:45
No swaps are charged
2025.05.06 00:45
No swaps are charged on the signal account
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.22 11:41
No swaps are charged
2025.04.21 06:07
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.21 02:49
A large drawdown may occur on the account again
2025.04.18 04:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.04.18 03:26
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.17 21:52
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
