- 자본
- 축소
트레이드:
2 101
이익 거래:
1 465 (69.72%)
손실 거래:
636 (30.27%)
최고의 거래:
149.90 USD
최악의 거래:
-97.99 USD
총 수익:
2 406.18 USD (1 223 303 pips)
총 손실:
-3 406.23 USD (332 283 pips)
연속 최대 이익:
17 (6.01 USD)
연속 최대 이익:
321.74 USD (8)
샤프 비율:
0.00
거래 활동:
90.00%
최대 입금량:
17.63%
최근 거래:
17 시간 전
주별 거래 수:
7
평균 유지 시간:
2 일
회복 요인:
-0.56
롱(주식매수):
1 075 (51.17%)
숏(주식차입매도):
1 026 (48.83%)
수익 요인:
0.71
기대수익:
-0.48 USD
평균 이익:
1.64 USD
평균 손실:
-5.36 USD
연속 최대 손실:
17 (-1 133.24 USD)
연속 최대 손실:
-1 133.24 USD (17)
월별 성장률:
1.08%
연간 예측:
13.08%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 305.36 USD
최대한의:
1 794.25 USD (150.92%)
상대적 삭감:
잔고별:
69.98% (1 794.25 USD)
자본금별:
56.39% (948.22 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|GBPUSDmicro
|2098
|BTCUSD
|3
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|GBPUSDmicro
|-1.1K
|BTCUSD
|96
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|GBPUSDmicro
|-68K
|BTCUSD
|959K
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
|
200K 400K 600K 800K 1M
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +149.90 USD
최악의 거래: -98 USD
연속 최대 이익: 8
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +6.01 USD
연속 최대 손실: -1 133.24 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XMGlobal-Real 23"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
데이터 없음
spesial GBPUSD Scalping
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-44%
0
0
USD
USD
897
USD
USD
95
99%
2 101
69%
90%
0.70
-0.48
USD
USD
70%
1:500