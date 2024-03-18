- Büyüme
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
384 (43.34%)
Zararla kapanan işlemler:
502 (56.66%)
En iyi işlem:
236.72 USD
En kötü işlem:
-220.25 USD
Brüt kâr:
3 217.10 USD (189 729 pips)
Brüt zarar:
-2 951.80 USD (193 110 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (450.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
450.63 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
38.77%
Maks. mevduat yükü:
242.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
498 (56.21%)
Satış işlemleri:
388 (43.79%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
8.38 USD
Ortalama zarar:
-5.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-28.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-312.44 USD (5)
Aylık büyüme:
2.50%
Yıllık tahmin:
30.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
576.37 USD
Maksimum:
588.44 USD (520.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (588.44 USD)
Varlığa göre:
88.23% (7.27 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|USDJPY
|884
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|USDJPY
|248
|USDCHF
|-1
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|USDJPY
|-5.1K
|USDCHF
|-75
|XAUUSD
|1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +236.72 USD
En kötü işlem: -220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +450.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.42 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.20 × 45
|
ICMarketsSC-Live22
|0.21 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.40 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 9
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 8
|
Just2Trade-Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 10
|
Exness-Real3
|0.53 × 53
|
ICMarkets-Live03
|0.57 × 14
|
XMTrading-Real 34
|0.67 × 9
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.67 × 3
USDJPY
İnceleme yok
