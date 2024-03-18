SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / FD911
Oleg Egorov

FD911

Oleg Egorov
0 inceleme
Güvenilirlik
81 hafta
0 / 0 USD
büyüme başlangıcı: 2024 43%
Tickmill-Live05
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
Alım-satım stili değişti. Geçmişin bir kısmı istatistiklerden çıkarıldı. Sinyallerde büyüme nasıl hesaplanmaktadır?
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
886
Kârla kapanan işlemler:
384 (43.34%)
Zararla kapanan işlemler:
502 (56.66%)
En iyi işlem:
236.72 USD
En kötü işlem:
-220.25 USD
Brüt kâr:
3 217.10 USD (189 729 pips)
Brüt zarar:
-2 951.80 USD (193 110 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
11 (450.63 USD)
Maksimum ardışık kâr:
450.63 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.00
Alım-satım etkinliği:
38.77%
Maks. mevduat yükü:
242.91%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
15
Ort. tutma süresi:
8 saat
Düzelme faktörü:
0.45
Alış işlemleri:
498 (56.21%)
Satış işlemleri:
388 (43.79%)
Kâr faktörü:
1.09
Beklenen getiri:
0.30 USD
Ortalama kâr:
8.38 USD
Ortalama zarar:
-5.88 USD
Maksimum ardışık kayıp:
14 (-28.42 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-312.44 USD (5)
Aylık büyüme:
2.50%
Yıllık tahmin:
30.33%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
576.37 USD
Maksimum:
588.44 USD (520.14%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
99.99% (588.44 USD)
Varlığa göre:
88.23% (7.27 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
USDJPY 884
USDCHF 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
USDJPY 248
USDCHF -1
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
USDJPY -5.1K
USDCHF -75
XAUUSD 1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +236.72 USD
En kötü işlem: -220 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 5
Maksimum ardışık kâr: +450.63 USD
Maksimum ardışık zarar: -28.42 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Tickmill-Live05" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
FBS-Real-8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.21 × 29
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.40 × 5
FPMarkets-Live
0.44 × 9
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 8
Just2Trade-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 10
Exness-Real3
0.53 × 53
ICMarkets-Live03
0.57 × 14
XMTrading-Real 34
0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.67 × 3
164 daha fazla...
USDJPY

План 100% к 31.12.2024 

İnceleme yok
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 446 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 445 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 16:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
