SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / FD911
Oleg Egorov

FD911

Oleg Egorov
0 avis
Fiabilité
80 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2024 44%
Tickmill-Live05
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
Le style de trading a changé. Une partie de l'histoire n'est pas incluse dans les statistiques. Comment la croissance des signaux est-elle calculée ?
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
884
Bénéfice trades:
384 (43.43%)
Perte trades:
500 (56.56%)
Meilleure transaction:
236.72 USD
Pire transaction:
-220.25 USD
Bénéfice brut:
3 217.10 USD (189 729 pips)
Perte brute:
-2 947.59 USD (192 671 pips)
Gains consécutifs maximales:
11 (450.63 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
450.63 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Activité de trading:
38.77%
Charge de dépôt maximale:
242.91%
Dernier trade:
2 il y a des heures
Trades par semaine:
18
Temps de détention moyen:
8 heures
Facteur de récupération:
0.46
Longs trades:
496 (56.11%)
Courts trades:
388 (43.89%)
Facteur de profit:
1.09
Rendement attendu:
0.30 USD
Bénéfice moyen:
8.38 USD
Perte moyenne:
-5.90 USD
Pertes consécutives maximales:
14 (-28.42 USD)
Perte consécutive maximale:
-312.44 USD (5)
Croissance mensuelle:
2.40%
Prévision annuelle:
29.13%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
576.37 USD
Maximal:
588.44 USD (520.14%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
99.99% (588.44 USD)
Par fonds propres:
88.23% (7.27 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
USDJPY 882
USDCHF 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
USDJPY 252
USDCHF -1
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
USDJPY -4.7K
USDCHF -75
XAUUSD 1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +236.72 USD
Pire transaction: -220 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +450.63 USD
Perte consécutive maximale: -28.42 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Tickmill-Live05" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
FBS-Real-8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.21 × 29
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.40 × 5
FPMarkets-Live
0.44 × 9
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 8
Just2Trade-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 10
Exness-Real3
0.53 × 53
ICMarkets-Live03
0.57 × 14
XMTrading-Real 34
0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.67 × 3
164 plus...
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire

USDJPY

План 100% к 31.12.2024 

Aucun avis
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 446 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 445 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 16:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
FD911
30 USD par mois
44%
0
0
USD
871
USD
80
99%
884
43%
39%
1.09
0.30
USD
100%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.