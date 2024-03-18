- Crescita
Trade:
886
Profit Trade:
384 (43.34%)
Loss Trade:
502 (56.66%)
Best Trade:
236.72 USD
Worst Trade:
-220.25 USD
Profitto lordo:
3 217.10 USD (189 729 pips)
Perdita lorda:
-2 951.80 USD (193 110 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (450.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
450.63 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
38.77%
Massimo carico di deposito:
242.91%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
498 (56.21%)
Short Trade:
388 (43.79%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
8.38 USD
Perdita media:
-5.88 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-28.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.44 USD (5)
Crescita mensile:
2.50%
Previsione annuale:
30.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
576.37 USD
Massimale:
588.44 USD (520.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (588.44 USD)
Per equità:
88.23% (7.27 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|USDJPY
|884
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|USDJPY
|248
|USDCHF
|-1
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|USDJPY
|-5.1K
|USDCHF
|-75
|XAUUSD
|1.8K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +236.72 USD
Worst Trade: -220 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +450.63 USD
Massima perdita consecutiva: -28.42 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.20 × 45
|
ICMarketsSC-Live22
|0.21 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.40 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 9
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 8
|
Just2Trade-Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 10
|
Exness-Real3
|0.53 × 53
|
ICMarkets-Live03
|0.57 × 14
|
XMTrading-Real 34
|0.67 × 9
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.67 × 3
USDJPY
План 100% к 31.12.2024
