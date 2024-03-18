SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 4 / FD911
Oleg Egorov

FD911

Oleg Egorov
0 recensioni
Affidabilità
81 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2024 43%
Tickmill-Live05
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
Lo stile di trading è cambiato. Parte della cronologia non è inclusa nelle statistiche. Come viene calcolata la Crescita dei Segnali?
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
886
Profit Trade:
384 (43.34%)
Loss Trade:
502 (56.66%)
Best Trade:
236.72 USD
Worst Trade:
-220.25 USD
Profitto lordo:
3 217.10 USD (189 729 pips)
Perdita lorda:
-2 951.80 USD (193 110 pips)
Vincite massime consecutive:
11 (450.63 USD)
Massimo profitto consecutivo:
450.63 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.00
Attività di trading:
38.77%
Massimo carico di deposito:
242.91%
Ultimo trade:
19 ore fa
Trade a settimana:
15
Tempo di attesa medio:
8 ore
Fattore di recupero:
0.45
Long Trade:
498 (56.21%)
Short Trade:
388 (43.79%)
Fattore di profitto:
1.09
Profitto previsto:
0.30 USD
Profitto medio:
8.38 USD
Perdita media:
-5.88 USD
Massime perdite consecutive:
14 (-28.42 USD)
Massima perdita consecutiva:
-312.44 USD (5)
Crescita mensile:
2.50%
Previsione annuale:
30.33%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
576.37 USD
Massimale:
588.44 USD (520.14%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
99.99% (588.44 USD)
Per equità:
88.23% (7.27 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
USDJPY 884
USDCHF 1
XAUUSD 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
USDJPY 248
USDCHF -1
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
USDJPY -5.1K
USDCHF -75
XAUUSD 1.8K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +236.72 USD
Worst Trade: -220 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 5
Massimo profitto consecutivo: +450.63 USD
Massima perdita consecutiva: -28.42 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Tickmill-Live05" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
FBS-Real-8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.21 × 29
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.40 × 5
FPMarkets-Live
0.44 × 9
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 8
Just2Trade-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 10
Exness-Real3
0.53 × 53
ICMarkets-Live03
0.57 × 14
XMTrading-Real 34
0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.67 × 3
164 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati

USDJPY

План 100% к 31.12.2024 

Non ci sono recensioni
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 446 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 445 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 16:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
FD911
30USD al mese
43%
0
0
USD
866
USD
81
99%
886
43%
39%
1.08
0.30
USD
100%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 4.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.