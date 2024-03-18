- 成长
交易样式已更改。统计数据中不包含部分历史记录。 信号中的增长率是怎样计算的?
交易:
1 044
盈利交易:
463 (44.34%)
亏损交易:
581 (55.65%)
最好交易:
236.72 USD
最差交易:
-220.25 USD
毛利:
3 660.08 USD (226 012 pips)
毛利亏损:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
最大连续赢利:
11 (450.63 USD)
最大连续盈利:
450.63 USD (11)
夏普比率:
-0.00
交易活动:
39.77%
最大入金加载:
242.91%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
8 小时
采收率:
0.79
长期交易:
590 (56.51%)
短期交易:
454 (43.49%)
利润因子:
1.15
预期回报:
0.45 USD
平均利润:
7.91 USD
平均损失:
-5.50 USD
最大连续失误:
14 (-28.42 USD)
最大连续亏损:
-312.44 USD (5)
每月增长:
14.36%
年度预测:
174.26%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
576.37 USD
最大值:
588.44 USD (520.14%)
相对跌幅:
结余:
99.99% (588.44 USD)
净值:
88.23% (7.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1042
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|449
|USDCHF
|-1
|XAUUSD
|18
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|-75
|XAUUSD
|1.8K
最好交易: +236.72 USD
最差交易: -220 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +450.63 USD
最大连续亏损: -28.42 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Tickmill-Live05 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
Ava-Real 6
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
FBS-Real-8
|0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live24
|0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
|0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
|0.21 × 29
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
|0.40 × 5
FPMarkets-Live
|0.44 × 9
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 8
Just2Trade-Real
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 10
Exness-Real3
|0.53 × 53
ICMarkets-Live03
|0.57 × 14
XMTrading-Real 34
|0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.67 × 3
USDJPY
План 100% к 31.12.2024
