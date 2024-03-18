- Прирост
Всего трейдов:
1 044
Прибыльных трейдов:
463 (44.34%)
Убыточных трейдов:
581 (55.65%)
Лучший трейд:
236.72 USD
Худший трейд:
-220.25 USD
Общая прибыль:
3 660.08 USD (226 012 pips)
Общий убыток:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (450.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
450.63 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
39.77%
Макс. загрузка депозита:
242.91%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
590 (56.51%)
Коротких трейдов:
454 (43.49%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
7.91 USD
Средний убыток:
-5.50 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-28.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-312.44 USD (5)
Прирост в месяц:
14.36%
Годовой прогноз:
174.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
576.37 USD
Максимальная:
588.44 USD (520.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.99% (588.44 USD)
По эквити:
88.23% (7.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1042
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|449
|USDCHF
|-1
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|-75
|XAUUSD
|1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Лучший трейд: +236.72 USD
Худший трейд: -220 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +450.63 USD
Макс. убыток в серии: -28.42 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.20 × 45
|
ICMarketsSC-Live22
|0.21 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.40 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 9
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 8
|
Just2Trade-Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 10
|
Exness-Real3
|0.53 × 53
|
ICMarkets-Live03
|0.57 × 14
|
XMTrading-Real 34
|0.67 × 9
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.67 × 3
USDJPY
План 100% к 31.12.2024
Нет отзывов
