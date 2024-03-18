СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 4 / FD911
Oleg Egorov

FD911

Oleg Egorov
0 отзывов
Надежность
93 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2024 77%
Tickmill-Live05
1:500
  • Прирост
  • Баланс
Стиль торговли изменился, часть истории исключена из расчета статистики. Как рассчитывается Прирост в сигналах?
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 044
Прибыльных трейдов:
463 (44.34%)
Убыточных трейдов:
581 (55.65%)
Лучший трейд:
236.72 USD
Худший трейд:
-220.25 USD
Общая прибыль:
3 660.08 USD (226 012 pips)
Общий убыток:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
Макс. серия выигрышей:
11 (450.63 USD)
Макс. прибыль в серии:
450.63 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.00
Торговая активность:
39.77%
Макс. загрузка депозита:
242.91%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
8 часов
Фактор восстановления:
0.79
Длинных трейдов:
590 (56.51%)
Коротких трейдов:
454 (43.49%)
Профит фактор:
1.15
Мат. ожидание:
0.45 USD
Средняя прибыль:
7.91 USD
Средний убыток:
-5.50 USD
Макс. серия проигрышей:
14 (-28.42 USD)
Макс. убыток в серии:
-312.44 USD (5)
Прирост в месяц:
14.36%
Годовой прогноз:
174.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
576.37 USD
Максимальная:
588.44 USD (520.14%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
99.99% (588.44 USD)
По эквити:
88.23% (7.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 1042
USDCHF 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 449
USDCHF -1
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 11K
USDCHF -75
XAUUSD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +236.72 USD
Худший трейд: -220 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +450.63 USD
Макс. убыток в серии: -28.42 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Tickmill-Live05" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
FBS-Real-8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.21 × 29
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.40 × 5
FPMarkets-Live
0.44 × 9
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 8
Just2Trade-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 10
Exness-Real3
0.53 × 53
ICMarkets-Live03
0.57 × 14
XMTrading-Real 34
0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.67 × 3
еще 164...
USDJPY

План 100% к 31.12.2024 

Нет отзывов
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 446 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 445 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 16:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
