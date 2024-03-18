- Incremento
Total de Trades:
1 044
Transacciones Rentables:
463 (44.34%)
Transacciones Irrentables:
581 (55.65%)
Mejor transacción:
236.72 USD
Peor transacción:
-220.25 USD
Beneficio Bruto:
3 660.08 USD (226 012 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (450.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
450.63 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
39.77%
Carga máxima del depósito:
242.91%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.79
Transacciones Largas:
590 (56.51%)
Transacciones Cortas:
454 (43.49%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.45 USD
Beneficio medio:
7.91 USD
Pérdidas medias:
-5.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-28.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-312.44 USD (5)
Crecimiento al mes:
14.36%
Pronóstico anual:
174.26%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
576.37 USD
Máxima:
588.44 USD (520.14%)
Reducción relativa:
De balance:
99.99% (588.44 USD)
De fondos:
88.23% (7.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1042
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|449
|USDCHF
|-1
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|-75
|XAUUSD
|1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +236.72 USD
Peor transacción: -220 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +450.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.42 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.20 × 45
|
ICMarketsSC-Live22
|0.21 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.40 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 9
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 8
|
Just2Trade-Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 10
|
Exness-Real3
|0.53 × 53
|
ICMarkets-Live03
|0.57 × 14
|
XMTrading-Real 34
|0.67 × 9
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.67 × 3
USDJPY
План 100% к 31.12.2024
