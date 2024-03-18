SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 4 / FD911
Oleg Egorov

FD911

Oleg Egorov
0 comentarios
Fiabilidad
93 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2024 77%
Tickmill-Live05
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
El estilo de trading ha cambiado, las estadísticas se calcularán excluyendo parte de la historia ¿Cómo se calcula el Crecimiento en las Señales?
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 044
Transacciones Rentables:
463 (44.34%)
Transacciones Irrentables:
581 (55.65%)
Mejor transacción:
236.72 USD
Peor transacción:
-220.25 USD
Beneficio Bruto:
3 660.08 USD (226 012 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
11 (450.63 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
450.63 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.00
Actividad comercial:
39.77%
Carga máxima del depósito:
242.91%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
8 horas
Factor de Recuperación:
0.79
Transacciones Largas:
590 (56.51%)
Transacciones Cortas:
454 (43.49%)
Factor de Beneficio:
1.15
Beneficio Esperado:
0.45 USD
Beneficio medio:
7.91 USD
Pérdidas medias:
-5.50 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
14 (-28.42 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-312.44 USD (5)
Crecimiento al mes:
14.36%
Pronóstico anual:
174.26%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
576.37 USD
Máxima:
588.44 USD (520.14%)
Reducción relativa:
De balance:
99.99% (588.44 USD)
De fondos:
88.23% (7.27 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USDJPY 1042
USDCHF 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USDJPY 449
USDCHF -1
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USDJPY 11K
USDCHF -75
XAUUSD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +236.72 USD
Peor transacción: -220 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +450.63 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -28.42 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Tickmill-Live05" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
FBS-Real-8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.21 × 29
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.40 × 5
FPMarkets-Live
0.44 × 9
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 8
Just2Trade-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 10
Exness-Real3
0.53 × 53
ICMarkets-Live03
0.57 × 14
XMTrading-Real 34
0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.67 × 3
otros 164...
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada

USDJPY

План 100% к 31.12.2024 

No hay comentarios
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 446 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 445 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 16:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
FD911
30 USD al mes
77%
0
0
USD
1.1K
USD
93
99%
1 044
44%
40%
1.14
0.45
USD
100%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 4.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.