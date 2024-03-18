- Crescimento
Negociações:
1 044
Negociações com lucro:
463 (44.34%)
Negociações com perda:
581 (55.65%)
Melhor negociação:
236.72 USD
Pior negociação:
-220.25 USD
Lucro bruto:
3 660.08 USD (226 012 pips)
Perda bruta:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (450.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
450.63 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
39.77%
Depósito máximo carregado:
242.91%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
590 (56.51%)
Negociações curtas:
454 (43.49%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.45 USD
Lucro médio:
7.91 USD
Perda média:
-5.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-28.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-312.44 USD (5)
Crescimento mensal:
14.36%
Previsão anual:
174.26%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
576.37 USD
Máximo:
588.44 USD (520.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.99% (588.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
88.23% (7.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1042
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|449
|USDCHF
|-1
|XAUUSD
|18
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|-75
|XAUUSD
|1.8K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +236.72 USD
Pior negociação: -220 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +450.63 USD
Máxima perda consecutiva: -28.42 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
Darwinex-Live
|0.00 × 1
Ava-Real 6
|0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
FBS-Real-8
|0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
ICMarkets-Live24
|0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
|0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
|0.21 × 29
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
|0.40 × 5
FPMarkets-Live
|0.44 × 9
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 8
Just2Trade-Real
|0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 10
Exness-Real3
|0.53 × 53
ICMarkets-Live03
|0.57 × 14
XMTrading-Real 34
|0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.67 × 3
USDJPY
План 100% к 31.12.2024
Sem comentários
