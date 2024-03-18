SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 4 / FD911
Oleg Egorov

FD911

Oleg Egorov
0 comentários
Confiabilidade
93 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2024 77%
Tickmill-Live05
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
O estilo de negociação mudou, parte do histórico é excluída do cálculo das estatísticas. Como o crescimento na Signals é calculado?
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 044
Negociações com lucro:
463 (44.34%)
Negociações com perda:
581 (55.65%)
Melhor negociação:
236.72 USD
Pior negociação:
-220.25 USD
Lucro bruto:
3 660.08 USD (226 012 pips)
Perda bruta:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
11 (450.63 USD)
Máximo lucro consecutivo:
450.63 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.00
Atividade de negociação:
39.77%
Depósito máximo carregado:
242.91%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
8 horas
Fator de recuperação:
0.79
Negociações longas:
590 (56.51%)
Negociações curtas:
454 (43.49%)
Fator de lucro:
1.15
Valor esperado:
0.45 USD
Lucro médio:
7.91 USD
Perda média:
-5.50 USD
Máximo de perdas consecutivas:
14 (-28.42 USD)
Máxima perda consecutiva:
-312.44 USD (5)
Crescimento mensal:
14.36%
Previsão anual:
174.26%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
576.37 USD
Máximo:
588.44 USD (520.14%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
99.99% (588.44 USD)
Pelo Capital Líquido:
88.23% (7.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 1042
USDCHF 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 449
USDCHF -1
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 11K
USDCHF -75
XAUUSD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +236.72 USD
Pior negociação: -220 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +450.63 USD
Máxima perda consecutiva: -28.42 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Tickmill-Live05" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
FBS-Real-8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.21 × 29
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.40 × 5
FPMarkets-Live
0.44 × 9
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 8
Just2Trade-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 10
Exness-Real3
0.53 × 53
ICMarkets-Live03
0.57 × 14
XMTrading-Real 34
0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.67 × 3
164 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar

USDJPY

План 100% к 31.12.2024 

Sem comentários
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 446 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 445 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 16:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.06 13:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
FD911
30 USD por mês
77%
0
0
USD
1.1K
USD
93
99%
1 044
44%
40%
1.14
0.45
USD
100%
1:500
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 4 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.