Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
Trades insgesamt:
1 044
Gewinntrades:
463 (44.34%)
Verlusttrades:
581 (55.65%)
Bester Trade:
236.72 USD
Schlechtester Trade:
-220.25 USD
Bruttoprofit:
3 660.08 USD (226 012 pips)
Bruttoverlust:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (450.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
450.63 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
39.77%
Max deposit load:
242.91%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
590 (56.51%)
Short-Positionen:
454 (43.49%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-28.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-312.44 USD (5)
Wachstum pro Monat :
14.36%
Jahresprognose:
174.26%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
576.37 USD
Maximaler:
588.44 USD (520.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.99% (588.44 USD)
Kapital:
88.23% (7.27 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1042
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USDJPY
|449
|USDCHF
|-1
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|-75
|XAUUSD
|1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +236.72 USD
Schlechtester Trade: -220 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +450.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.42 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.20 × 45
|
ICMarketsSC-Live22
|0.21 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.40 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 9
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 8
|
Just2Trade-Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 10
|
Exness-Real3
|0.53 × 53
|
ICMarkets-Live03
|0.57 × 14
|
XMTrading-Real 34
|0.67 × 9
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.67 × 3
noch 164 ...
USDJPY
План 100% к 31.12.2024
