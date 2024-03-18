SignaleKategorien
Oleg Egorov

FD911

Oleg Egorov
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
93 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 77%
Tickmill-Live05
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
Der Handelsstil hat sich verändert. Ein Teil der Historie wird nicht in die Statistik einbezogen. Wie wird der Zuwachs in Signalen gerechnet?
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 044
Gewinntrades:
463 (44.34%)
Verlusttrades:
581 (55.65%)
Bester Trade:
236.72 USD
Schlechtester Trade:
-220.25 USD
Bruttoprofit:
3 660.08 USD (226 012 pips)
Bruttoverlust:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
11 (450.63 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
450.63 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.00
Trading-Aktivität:
39.77%
Max deposit load:
242.91%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
4
Durchschn. Haltezeit:
8 Stunden
Erholungsfaktor:
0.79
Long-Positionen:
590 (56.51%)
Short-Positionen:
454 (43.49%)
Profit-Faktor:
1.15
Mathematische Gewinnerwartung:
0.45 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.91 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-5.50 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
14 (-28.42 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-312.44 USD (5)
Wachstum pro Monat :
14.36%
Jahresprognose:
174.26%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
576.37 USD
Maximaler:
588.44 USD (520.14%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
99.99% (588.44 USD)
Kapital:
88.23% (7.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 1042
USDCHF 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 449
USDCHF -1
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 11K
USDCHF -75
XAUUSD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +236.72 USD
Schlechtester Trade: -220 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +450.63 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -28.42 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Tickmill-Live05" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
FBS-Real-8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.21 × 29
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.40 × 5
FPMarkets-Live
0.44 × 9
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 8
Just2Trade-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 10
Exness-Real3
0.53 × 53
ICMarkets-Live03
0.57 × 14
XMTrading-Real 34
0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.67 × 3
noch 164 ...
