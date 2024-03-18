シグナルセクション
Oleg Egorov

FD911

Oleg Egorov
レビュー0件
信頼性
93週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 77%
Tickmill-Live05
1:500
  • 成長
  • 残高
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 044
利益トレード:
463 (44.34%)
損失トレード:
581 (55.65%)
ベストトレード:
236.72 USD
最悪のトレード:
-220.25 USD
総利益:
3 660.08 USD (226 012 pips)
総損失:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
最大連続の勝ち:
11 (450.63 USD)
最大連続利益:
450.63 USD (11)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
39.77%
最大入金額:
242.91%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.79
長いトレード:
590 (56.51%)
短いトレード:
454 (43.49%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.45 USD
平均利益:
7.91 USD
平均損失:
-5.50 USD
最大連続の負け:
14 (-28.42 USD)
最大連続損失:
-312.44 USD (5)
月間成長:
14.36%
年間予想:
174.26%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
576.37 USD
最大の:
588.44 USD (520.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.99% (588.44 USD)
エクイティによる:
88.23% (7.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 1042
USDCHF 1
XAUUSD 1
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 449
USDCHF -1
XAUUSD 18
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 11K
USDCHF -75
XAUUSD 1.8K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +236.72 USD
最悪のトレード: -220 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +450.63 USD
最大連続損失: -28.42 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarkets-Live06
0.00 × 3
VantageFXInternational-Live 2
0.00 × 2
ICMarkets-Live04
0.00 × 2
ICMarkets-Live07
0.00 × 1
Darwinex-Live
0.00 × 1
Ava-Real 6
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live33
0.00 × 1
ICMarkets-Live16
0.00 × 2
EquitiBrokerageSC-Live 2
0.00 × 2
FBS-Real-8
0.00 × 12
ICMarketsSC-Live02
0.00 × 1
ICMarkets-Live24
0.11 × 9
ICMarketsSC-Live01
0.20 × 45
ICMarketsSC-Live22
0.21 × 29
Tickmill-Live02
0.25 × 4
ICMarketsSC-Live04
0.40 × 5
FPMarkets-Live
0.44 × 9
AUSGlobal-Live
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live14
0.50 × 8
Just2Trade-Real
0.50 × 2
ICMarketsSC-Live05
0.50 × 10
Exness-Real3
0.53 × 53
ICMarkets-Live03
0.57 × 14
XMTrading-Real 34
0.67 × 9
SADASoftware-LiveLiquidity1
0.67 × 3
164 より多く...
USDJPY

План 100% к 31.12.2024 

レビューなし
2025.12.28 01:47
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.08 13:49
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.06.05 19:19
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 448 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.05 14:14
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.03 19:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 446 days of the signal's entire lifetime.
2025.06.03 15:00
Share of days for 80% of growth is too low
2025.06.02 15:09
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 0.22% of days out of 445 days of the signal's entire lifetime.
2025.05.19 07:04
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.18 13:32
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.15 09:30
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.09 18:10
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.07 19:13
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.05.01 09:32
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.05.01 08:28
High current drawdown in 40% indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 17:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.04.29 16:40
High current drawdown in 39% indicates the absence of risk limitation
2025.01.07 17:50
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 07:53
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.01.07 07:53
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.01.07 06:41
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
