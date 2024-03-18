- 成長
Trading style has changed. Part of history is not included in statistics.
トレード:
1 044
利益トレード:
463 (44.34%)
損失トレード:
581 (55.65%)
ベストトレード:
236.72 USD
最悪のトレード:
-220.25 USD
総利益:
3 660.08 USD (226 012 pips)
総損失:
-3 193.41 USD (213 363 pips)
最大連続の勝ち:
11 (450.63 USD)
最大連続利益:
450.63 USD (11)
シャープレシオ:
-0.00
取引アクティビティ:
39.77%
最大入金額:
242.91%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
8 時間
リカバリーファクター:
0.79
長いトレード:
590 (56.51%)
短いトレード:
454 (43.49%)
プロフィットファクター:
1.15
期待されたペイオフ:
0.45 USD
平均利益:
7.91 USD
平均損失:
-5.50 USD
最大連続の負け:
14 (-28.42 USD)
最大連続損失:
-312.44 USD (5)
月間成長:
14.36%
年間予想:
174.26%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
576.37 USD
最大の:
588.44 USD (520.14%)
比較ドローダウン:
残高による:
99.99% (588.44 USD)
エクイティによる:
88.23% (7.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|1042
|USDCHF
|1
|XAUUSD
|1
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|449
|USDCHF
|-1
|XAUUSD
|18
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|11K
|USDCHF
|-75
|XAUUSD
|1.8K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +236.72 USD
最悪のトレード: -220 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +450.63 USD
最大連続損失: -28.42 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Tickmill-Live05"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarkets-Live06
|0.00 × 3
|
VantageFXInternational-Live 2
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live04
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live07
|0.00 × 1
|
Darwinex-Live
|0.00 × 1
|
Ava-Real 6
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live33
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live16
|0.00 × 2
|
EquitiBrokerageSC-Live 2
|0.00 × 2
|
FBS-Real-8
|0.00 × 12
|
ICMarketsSC-Live02
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live24
|0.11 × 9
|
ICMarketsSC-Live01
|0.20 × 45
|
ICMarketsSC-Live22
|0.21 × 29
|
Tickmill-Live02
|0.25 × 4
|
ICMarketsSC-Live04
|0.40 × 5
|
FPMarkets-Live
|0.44 × 9
|
AUSGlobal-Live
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live14
|0.50 × 8
|
Just2Trade-Real
|0.50 × 2
|
ICMarketsSC-Live05
|0.50 × 10
|
Exness-Real3
|0.53 × 53
|
ICMarkets-Live03
|0.57 × 14
|
XMTrading-Real 34
|0.67 × 9
|
SADASoftware-LiveLiquidity1
|0.67 × 3
USDJPY
План 100% к 31.12.2024
