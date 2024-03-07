- Büyüme
İşlemler:
1 359
Kârla kapanan işlemler:
998 (73.43%)
Zararla kapanan işlemler:
361 (26.56%)
En iyi işlem:
1 525.84 USD
En kötü işlem:
-605.89 USD
Brüt kâr:
41 302.58 USD (283 604 pips)
Brüt zarar:
-19 668.94 USD (189 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (335.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 583.78 USD (26)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
44.20%
Maks. mevduat yükü:
11.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.65
Alış işlemleri:
472 (34.73%)
Satış işlemleri:
887 (65.27%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
15.92 USD
Ortalama kâr:
41.39 USD
Ortalama zarar:
-54.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-787.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-787.02 USD (17)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
7.31%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
293.48 USD
Maksimum:
1 857.02 USD (4.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (1 857.02 USD)
Varlığa göre:
33.57% (3 206.50 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|321
|NZDCAD
|309
|AUDCAD
|300
|GBPUSD
|104
|EURUSD
|82
|EURCAD
|79
|GBPCAD
|78
|EURGBP
|45
|USDCAD
|41
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|AUDNZD
|1.8K
|NZDCAD
|8.4K
|AUDCAD
|8.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|-271
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|307
|EURGBP
|457
|USDCAD
|281
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|AUDNZD
|-3.2K
|NZDCAD
|36K
|AUDCAD
|35K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|-7.3K
|EURCAD
|5.3K
|GBPCAD
|3.4K
|EURGBP
|-6.4K
|USDCAD
|9.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 525.84 USD
En kötü işlem: -606 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +335.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -787.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 40
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 652
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.66 × 8586
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.03 × 38
|
Swissquote-Server
|1.61 × 9900
|
FxPro-ECN
|3.70 × 30
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
