Heng Pei Liao

SW MT5 MAM

Heng Pei Liao
0 inceleme
Güvenilirlik
161 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2022 93%
Swissquote-Server
1:400
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 359
Kârla kapanan işlemler:
998 (73.43%)
Zararla kapanan işlemler:
361 (26.56%)
En iyi işlem:
1 525.84 USD
En kötü işlem:
-605.89 USD
Brüt kâr:
41 302.58 USD (283 604 pips)
Brüt zarar:
-19 668.94 USD (189 870 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
33 (335.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 583.78 USD (26)
Sharpe oranı:
0.19
Alım-satım etkinliği:
44.20%
Maks. mevduat yükü:
11.23%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
19
Ort. tutma süresi:
3 gün
Düzelme faktörü:
11.65
Alış işlemleri:
472 (34.73%)
Satış işlemleri:
887 (65.27%)
Kâr faktörü:
2.10
Beklenen getiri:
15.92 USD
Ortalama kâr:
41.39 USD
Ortalama zarar:
-54.48 USD
Maksimum ardışık kayıp:
17 (-787.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-787.02 USD (17)
Aylık büyüme:
0.60%
Yıllık tahmin:
7.31%
Algo alım-satım:
82%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
293.48 USD
Maksimum:
1 857.02 USD (4.38%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
7.54% (1 857.02 USD)
Varlığa göre:
33.57% (3 206.50 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
AUDNZD 321
NZDCAD 309
AUDCAD 300
GBPUSD 104
EURUSD 82
EURCAD 79
GBPCAD 78
EURGBP 45
USDCAD 41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
AUDNZD 1.8K
NZDCAD 8.4K
AUDCAD 8.3K
GBPUSD 1.3K
EURUSD -271
EURCAD 1.1K
GBPCAD 307
EURGBP 457
USDCAD 281
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
AUDNZD -3.2K
NZDCAD 36K
AUDCAD 35K
GBPUSD 22K
EURUSD -7.3K
EURCAD 5.3K
GBPCAD 3.4K
EURGBP -6.4K
USDCAD 9.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 525.84 USD
En kötü işlem: -606 USD
Maksimum ardışık kazanç: 26
Maksimum ardışık kayıp: 17
Maksimum ardışık kâr: +335.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -787.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Swissquote-Server" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 12
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 40
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 652
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.66 × 8586
ForexTimeFXTM-MT5
1.03 × 38
Swissquote-Server
1.61 × 9900
FxPro-ECN
3.70 × 30
Alpari-MT5
4.00 × 2
İnceleme yok
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.