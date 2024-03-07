СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / SW MT5 MAM
Heng Pei Liao

SW MT5 MAM

Heng Pei Liao
0 отзывов
Надежность
173 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2022 99%
Swissquote-Server
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 478
Прибыльных трейдов:
1 089 (73.68%)
Убыточных трейдов:
389 (26.32%)
Лучший трейд:
1 525.84 USD
Худший трейд:
-605.89 USD
Общая прибыль:
42 935.66 USD (301 504 pips)
Общий убыток:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (335.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 583.78 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
43.20%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.16
Длинных трейдов:
511 (34.57%)
Коротких трейдов:
967 (65.43%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
15.28 USD
Средняя прибыль:
39.43 USD
Средний убыток:
-52.31 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-787.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-787.02 USD (17)
Прирост в месяц:
1.66%
Годовой прогноз:
20.57%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
293.48 USD
Максимальная:
1 857.02 USD (4.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.54% (1 857.02 USD)
По эквити:
33.57% (3 206.50 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
AUDNZD 343
AUDCAD 334
NZDCAD 319
GBPUSD 115
EURUSD 85
EURCAD 82
GBPCAD 81
USDCAD 60
EURGBP 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 8.8K
NZDCAD 8.4K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -248
EURCAD 1.1K
GBPCAD 350
USDCAD 393
EURGBP 549
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
AUDNZD -3.6K
AUDCAD 38K
NZDCAD 37K
GBPUSD 23K
EURUSD -6.9K
EURCAD 6K
GBPCAD 4.9K
USDCAD 12K
EURGBP -6.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 525.84 USD
Худший трейд: -606 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +335.57 USD
Макс. убыток в серии: -787.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 12
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 40
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 652
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.66 × 8586
ForexTimeFXTM-MT5
1.03 × 38
Swissquote-Server
1.61 × 9900
FxPro-ECN
3.70 × 30
Alpari-MT5
4.00 × 2
Нет отзывов
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
SW MT5 MAM
30 USD в месяц
99%
0
0
USD
32K
USD
173
82%
1 478
73%
43%
2.10
15.28
USD
34%
1:400
Копировать

Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.