- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
1 478
Прибыльных трейдов:
1 089 (73.68%)
Убыточных трейдов:
389 (26.32%)
Лучший трейд:
1 525.84 USD
Худший трейд:
-605.89 USD
Общая прибыль:
42 935.66 USD (301 504 pips)
Общий убыток:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
Макс. серия выигрышей:
33 (335.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 583.78 USD (26)
Коэффициент Шарпа:
0.19
Торговая активность:
43.20%
Макс. загрузка депозита:
11.23%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
3 дня
Фактор восстановления:
12.16
Длинных трейдов:
511 (34.57%)
Коротких трейдов:
967 (65.43%)
Профит фактор:
2.11
Мат. ожидание:
15.28 USD
Средняя прибыль:
39.43 USD
Средний убыток:
-52.31 USD
Макс. серия проигрышей:
17 (-787.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-787.02 USD (17)
Прирост в месяц:
1.66%
Годовой прогноз:
20.57%
Алготрейдинг:
82%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
293.48 USD
Максимальная:
1 857.02 USD (4.38%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
7.54% (1 857.02 USD)
По эквити:
33.57% (3 206.50 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|343
|AUDCAD
|334
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|85
|EURCAD
|82
|GBPCAD
|81
|USDCAD
|60
|EURGBP
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|8.8K
|NZDCAD
|8.4K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-248
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|350
|USDCAD
|393
|EURGBP
|549
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|AUDNZD
|-3.6K
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|37K
|GBPUSD
|23K
|EURUSD
|-6.9K
|EURCAD
|6K
|GBPCAD
|4.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|-6.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 525.84 USD
Худший трейд: -606 USD
Макс. серия выигрышей: 26
Макс. серия проигрышей: 17
Макс. прибыль в серии: +335.57 USD
Макс. убыток в серии: -787.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Swissquote-Server" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 40
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 652
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.66 × 8586
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.03 × 38
|
Swissquote-Server
|1.61 × 9900
|
FxPro-ECN
|3.70 × 30
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
Check out
Нет отзывов
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
30 USD в месяц
99%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
173
82%
1 478
73%
43%
2.10
15.28
USD
USD
34%
1:400