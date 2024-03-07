- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 478
利益トレード:
1 089 (73.68%)
損失トレード:
389 (26.32%)
ベストトレード:
1 525.84 USD
最悪のトレード:
-605.89 USD
総利益:
42 935.66 USD (301 504 pips)
総損失:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
最大連続の勝ち:
33 (335.57 USD)
最大連続利益:
1 583.78 USD (26)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
44.20%
最大入金額:
11.23%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
12.16
長いトレード:
511 (34.57%)
短いトレード:
967 (65.43%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
15.28 USD
平均利益:
39.43 USD
平均損失:
-52.31 USD
最大連続の負け:
17 (-787.02 USD)
最大連続損失:
-787.02 USD (17)
月間成長:
1.66%
年間予想:
20.57%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
293.48 USD
最大の:
1 857.02 USD (4.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.54% (1 857.02 USD)
エクイティによる:
33.57% (3 206.50 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|343
|AUDCAD
|334
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|85
|EURCAD
|82
|GBPCAD
|81
|USDCAD
|60
|EURGBP
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|8.8K
|NZDCAD
|8.4K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-248
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|350
|USDCAD
|393
|EURGBP
|549
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|AUDNZD
|-3.6K
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|37K
|GBPUSD
|23K
|EURUSD
|-6.9K
|EURCAD
|6K
|GBPCAD
|4.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|-6.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 525.84 USD
最悪のトレード: -606 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +335.57 USD
最大連続損失: -787.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 40
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 652
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.66 × 8586
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.03 × 38
|
Swissquote-Server
|1.61 × 9900
|
FxPro-ECN
|3.70 × 30
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
レビューなし
