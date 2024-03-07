シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / SW MT5 MAM
Heng Pei Liao

SW MT5 MAM

Heng Pei Liao
レビュー0件
信頼性
173週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2022 99%
Swissquote-Server
1:400
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 478
利益トレード:
1 089 (73.68%)
損失トレード:
389 (26.32%)
ベストトレード:
1 525.84 USD
最悪のトレード:
-605.89 USD
総利益:
42 935.66 USD (301 504 pips)
総損失:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
最大連続の勝ち:
33 (335.57 USD)
最大連続利益:
1 583.78 USD (26)
シャープレシオ:
0.19
取引アクティビティ:
44.20%
最大入金額:
11.23%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
3 日
リカバリーファクター:
12.16
長いトレード:
511 (34.57%)
短いトレード:
967 (65.43%)
プロフィットファクター:
2.11
期待されたペイオフ:
15.28 USD
平均利益:
39.43 USD
平均損失:
-52.31 USD
最大連続の負け:
17 (-787.02 USD)
最大連続損失:
-787.02 USD (17)
月間成長:
1.66%
年間予想:
20.57%
アルゴリズム取引:
82%
残高によるドローダウン:
絶対:
293.48 USD
最大の:
1 857.02 USD (4.38%)
比較ドローダウン:
残高による:
7.54% (1 857.02 USD)
エクイティによる:
33.57% (3 206.50 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
AUDNZD 343
AUDCAD 334
NZDCAD 319
GBPUSD 115
EURUSD 85
EURCAD 82
GBPCAD 81
USDCAD 60
EURGBP 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 8.8K
NZDCAD 8.4K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -248
EURCAD 1.1K
GBPCAD 350
USDCAD 393
EURGBP 549
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
AUDNZD -3.6K
AUDCAD 38K
NZDCAD 37K
GBPUSD 23K
EURUSD -6.9K
EURCAD 6K
GBPCAD 4.9K
USDCAD 12K
EURGBP -6.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 525.84 USD
最悪のトレード: -606 USD
最大連続の勝ち: 26
最大連続の負け: 17
最大連続利益: +335.57 USD
最大連続損失: -787.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Swissquote-Server"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 12
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 40
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 652
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.66 × 8586
ForexTimeFXTM-MT5
1.03 × 38
Swissquote-Server
1.61 × 9900
FxPro-ECN
3.70 × 30
Alpari-MT5
4.00 × 2
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください