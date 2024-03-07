- Incremento
Total de Trades:
1 478
Transacciones Rentables:
1 089 (73.68%)
Transacciones Irrentables:
389 (26.32%)
Mejor transacción:
1 525.84 USD
Peor transacción:
-605.89 USD
Beneficio Bruto:
42 935.66 USD (301 504 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (335.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 583.78 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
44.20%
Carga máxima del depósito:
11.23%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
12.16
Transacciones Largas:
511 (34.57%)
Transacciones Cortas:
967 (65.43%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
15.28 USD
Beneficio medio:
39.43 USD
Pérdidas medias:
-52.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-787.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-787.02 USD (17)
Crecimiento al mes:
1.66%
Pronóstico anual:
20.57%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
293.48 USD
Máxima:
1 857.02 USD (4.38%)
Reducción relativa:
De balance:
7.54% (1 857.02 USD)
De fondos:
33.57% (3 206.50 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|343
|AUDCAD
|334
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|85
|EURCAD
|82
|GBPCAD
|81
|USDCAD
|60
|EURGBP
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|8.8K
|NZDCAD
|8.4K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-248
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|350
|USDCAD
|393
|EURGBP
|549
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|AUDNZD
|-3.6K
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|37K
|GBPUSD
|23K
|EURUSD
|-6.9K
|EURCAD
|6K
|GBPCAD
|4.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|-6.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 525.84 USD
Peor transacción: -606 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +335.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -787.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 40
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 652
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.66 × 8586
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.03 × 38
|
Swissquote-Server
|1.61 × 9900
|
FxPro-ECN
|3.70 × 30
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
