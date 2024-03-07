SeñalesSecciones
Heng Pei Liao

SW MT5 MAM

Heng Pei Liao
0 comentarios
Fiabilidad
173 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2022 99%
Swissquote-Server
1:400
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 478
Transacciones Rentables:
1 089 (73.68%)
Transacciones Irrentables:
389 (26.32%)
Mejor transacción:
1 525.84 USD
Peor transacción:
-605.89 USD
Beneficio Bruto:
42 935.66 USD (301 504 pips)
Pérdidas Brutas:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
33 (335.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 583.78 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.19
Actividad comercial:
44.20%
Carga máxima del depósito:
11.23%
Último trade:
5 días
Trades a la semana:
4
Tiempo medio de espera:
3 días
Factor de Recuperación:
12.16
Transacciones Largas:
511 (34.57%)
Transacciones Cortas:
967 (65.43%)
Factor de Beneficio:
2.11
Beneficio Esperado:
15.28 USD
Beneficio medio:
39.43 USD
Pérdidas medias:
-52.31 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
17 (-787.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-787.02 USD (17)
Crecimiento al mes:
1.66%
Pronóstico anual:
20.57%
Trading algorítmico:
82%
Reducción de balance:
Absoluto:
293.48 USD
Máxima:
1 857.02 USD (4.38%)
Reducción relativa:
De balance:
7.54% (1 857.02 USD)
De fondos:
33.57% (3 206.50 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
AUDNZD 343
AUDCAD 334
NZDCAD 319
GBPUSD 115
EURUSD 85
EURCAD 82
GBPCAD 81
USDCAD 60
EURGBP 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 8.8K
NZDCAD 8.4K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -248
EURCAD 1.1K
GBPCAD 350
USDCAD 393
EURGBP 549
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
AUDNZD -3.6K
AUDCAD 38K
NZDCAD 37K
GBPUSD 23K
EURUSD -6.9K
EURCAD 6K
GBPCAD 4.9K
USDCAD 12K
EURGBP -6.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 525.84 USD
Peor transacción: -606 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 26
Máximo de pérdidas consecutivas: 17
Beneficio máximo consecutivo: +335.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -787.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Swissquote-Server" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 12
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 40
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 652
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.66 × 8586
ForexTimeFXTM-MT5
1.03 × 38
Swissquote-Server
1.61 × 9900
FxPro-ECN
3.70 × 30
Alpari-MT5
4.00 × 2
No hay comentarios
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
SW MT5 MAM
30 USD al mes
99%
0
0
USD
32K
USD
173
82%
1 478
73%
44%
2.10
15.28
USD
34%
1:400
Copiar

