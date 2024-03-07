- 자본
트레이드:
1 478
이익 거래:
1 089 (73.68%)
손실 거래:
389 (26.32%)
최고의 거래:
1 525.84 USD
최악의 거래:
-605.89 USD
총 수익:
42 935.66 USD (301 504 pips)
총 손실:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
연속 최대 이익:
33 (335.57 USD)
연속 최대 이익:
1 583.78 USD (26)
샤프 비율:
0.19
거래 활동:
44.20%
최대 입금량:
11.23%
최근 거래:
16 일 전
주별 거래 수:
0
평균 유지 시간:
3 일
회복 요인:
12.16
롱(주식매수):
511 (34.57%)
숏(주식차입매도):
967 (65.43%)
수익 요인:
2.11
기대수익:
15.28 USD
평균 이익:
39.43 USD
평균 손실:
-52.31 USD
연속 최대 손실:
17 (-787.02 USD)
연속 최대 손실:
-787.02 USD (17)
월별 성장률:
0.82%
연간 예측:
9.98%
Algo 트레이딩:
82%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
293.48 USD
최대한의:
1 857.02 USD (4.38%)
상대적 삭감:
잔고별:
7.54% (1 857.02 USD)
자본금별:
33.57% (3 206.50 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|343
|AUDCAD
|334
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|85
|EURCAD
|82
|GBPCAD
|81
|USDCAD
|60
|EURGBP
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|8.8K
|NZDCAD
|8.4K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-248
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|350
|USDCAD
|393
|EURGBP
|549
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|AUDNZD
|-3.6K
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|37K
|GBPUSD
|23K
|EURUSD
|-6.9K
|EURCAD
|6K
|GBPCAD
|4.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|-6.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +1 525.84 USD
최악의 거래: -606 USD
연속 최대 이익: 26
연속 최대 손실: 17
연속 최대 이익: +335.57 USD
연속 최대 손실: -787.02 USD
리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "Swissquote-Server"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 40
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 652
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.66 × 8586
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.03 × 38
|
Swissquote-Server
|1.61 × 9900
|
FxPro-ECN
|3.70 × 30
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
