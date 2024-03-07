SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / SW MT5 MAM
Heng Pei Liao

SW MT5 MAM

Heng Pei Liao
0 comentários
Confiabilidade
173 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2022 99%
Swissquote-Server
1:400
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
1 478
Negociações com lucro:
1 089 (73.68%)
Negociações com perda:
389 (26.32%)
Melhor negociação:
1 525.84 USD
Pior negociação:
-605.89 USD
Lucro bruto:
42 935.66 USD (301 504 pips)
Perda bruta:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (335.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 583.78 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
44.20%
Depósito máximo carregado:
11.23%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
12.16
Negociações longas:
511 (34.57%)
Negociações curtas:
967 (65.43%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
15.28 USD
Lucro médio:
39.43 USD
Perda média:
-52.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-787.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-787.02 USD (17)
Crescimento mensal:
1.66%
Previsão anual:
20.57%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
293.48 USD
Máximo:
1 857.02 USD (4.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.54% (1 857.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.57% (3 206.50 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
AUDNZD 343
AUDCAD 334
NZDCAD 319
GBPUSD 115
EURUSD 85
EURCAD 82
GBPCAD 81
USDCAD 60
EURGBP 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 8.8K
NZDCAD 8.4K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -248
EURCAD 1.1K
GBPCAD 350
USDCAD 393
EURGBP 549
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
AUDNZD -3.6K
AUDCAD 38K
NZDCAD 37K
GBPUSD 23K
EURUSD -6.9K
EURCAD 6K
GBPCAD 4.9K
USDCAD 12K
EURGBP -6.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 525.84 USD
Pior negociação: -606 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +335.57 USD
Máxima perda consecutiva: -787.02 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 12
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 40
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 652
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.66 × 8586
ForexTimeFXTM-MT5
1.03 × 38
Swissquote-Server
1.61 × 9900
FxPro-ECN
3.70 × 30
Alpari-MT5
4.00 × 2
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Check out 
Sem comentários
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
SW MT5 MAM
30 USD por mês
99%
0
0
USD
32K
USD
173
82%
1 478
73%
44%
2.10
15.28
USD
34%
1:400
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.