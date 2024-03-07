- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
1 478
Negociações com lucro:
1 089 (73.68%)
Negociações com perda:
389 (26.32%)
Melhor negociação:
1 525.84 USD
Pior negociação:
-605.89 USD
Lucro bruto:
42 935.66 USD (301 504 pips)
Perda bruta:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
33 (335.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 583.78 USD (26)
Índice de Sharpe:
0.19
Atividade de negociação:
44.20%
Depósito máximo carregado:
11.23%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
3 dias
Fator de recuperação:
12.16
Negociações longas:
511 (34.57%)
Negociações curtas:
967 (65.43%)
Fator de lucro:
2.11
Valor esperado:
15.28 USD
Lucro médio:
39.43 USD
Perda média:
-52.31 USD
Máximo de perdas consecutivas:
17 (-787.02 USD)
Máxima perda consecutiva:
-787.02 USD (17)
Crescimento mensal:
1.66%
Previsão anual:
20.57%
Algotrading:
82%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
293.48 USD
Máximo:
1 857.02 USD (4.38%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
7.54% (1 857.02 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.57% (3 206.50 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|343
|AUDCAD
|334
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|85
|EURCAD
|82
|GBPCAD
|81
|USDCAD
|60
|EURGBP
|59
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|8.8K
|NZDCAD
|8.4K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-248
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|350
|USDCAD
|393
|EURGBP
|549
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|AUDNZD
|-3.6K
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|37K
|GBPUSD
|23K
|EURUSD
|-6.9K
|EURCAD
|6K
|GBPCAD
|4.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|-6.3K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 525.84 USD
Pior negociação: -606 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 26
Máximo de perdas consecutivas: 17
Máximo lucro consecutivo: +335.57 USD
Máxima perda consecutiva: -787.02 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Swissquote-Server" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
