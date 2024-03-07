SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / SW MT5 MAM
Heng Pei Liao

SW MT5 MAM

Heng Pei Liao
0 recensioni
Affidabilità
161 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2022 93%
Swissquote-Server
1:400
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1 359
Profit Trade:
998 (73.43%)
Loss Trade:
361 (26.56%)
Best Trade:
1 525.84 USD
Worst Trade:
-605.89 USD
Profitto lordo:
41 302.58 USD (283 604 pips)
Perdita lorda:
-19 668.94 USD (189 870 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (335.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 583.78 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
44.20%
Massimo carico di deposito:
11.23%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.65
Long Trade:
472 (34.73%)
Short Trade:
887 (65.27%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
15.92 USD
Profitto medio:
41.39 USD
Perdita media:
-54.48 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-787.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-787.02 USD (17)
Crescita mensile:
0.60%
Previsione annuale:
7.31%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
293.48 USD
Massimale:
1 857.02 USD (4.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (1 857.02 USD)
Per equità:
33.57% (3 206.50 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
AUDNZD 321
NZDCAD 309
AUDCAD 300
GBPUSD 104
EURUSD 82
EURCAD 79
GBPCAD 78
EURGBP 45
USDCAD 41
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
AUDNZD 1.8K
NZDCAD 8.4K
AUDCAD 8.3K
GBPUSD 1.3K
EURUSD -271
EURCAD 1.1K
GBPCAD 307
EURGBP 457
USDCAD 281
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
AUDNZD -3.2K
NZDCAD 36K
AUDCAD 35K
GBPUSD 22K
EURUSD -7.3K
EURCAD 5.3K
GBPCAD 3.4K
EURGBP -6.4K
USDCAD 9.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 525.84 USD
Worst Trade: -606 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +335.57 USD
Massima perdita consecutiva: -787.02 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 12
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 40
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 652
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.66 × 8586
ForexTimeFXTM-MT5
1.03 × 38
Swissquote-Server
1.61 × 9900
FxPro-ECN
3.70 × 30
Alpari-MT5
4.00 × 2
Check out 
Non ci sono recensioni
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
SW MT5 MAM
30USD al mese
93%
0
0
USD
31K
USD
161
82%
1 359
73%
44%
2.09
15.92
USD
34%
1:400
Copia

