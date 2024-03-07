- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
1 359
Profit Trade:
998 (73.43%)
Loss Trade:
361 (26.56%)
Best Trade:
1 525.84 USD
Worst Trade:
-605.89 USD
Profitto lordo:
41 302.58 USD (283 604 pips)
Perdita lorda:
-19 668.94 USD (189 870 pips)
Vincite massime consecutive:
33 (335.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 583.78 USD (26)
Indice di Sharpe:
0.19
Attività di trading:
44.20%
Massimo carico di deposito:
11.23%
Ultimo trade:
16 ore fa
Trade a settimana:
19
Tempo di attesa medio:
3 giorni
Fattore di recupero:
11.65
Long Trade:
472 (34.73%)
Short Trade:
887 (65.27%)
Fattore di profitto:
2.10
Profitto previsto:
15.92 USD
Profitto medio:
41.39 USD
Perdita media:
-54.48 USD
Massime perdite consecutive:
17 (-787.02 USD)
Massima perdita consecutiva:
-787.02 USD (17)
Crescita mensile:
0.60%
Previsione annuale:
7.31%
Algo trading:
82%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
293.48 USD
Massimale:
1 857.02 USD (4.38%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
7.54% (1 857.02 USD)
Per equità:
33.57% (3 206.50 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|321
|NZDCAD
|309
|AUDCAD
|300
|GBPUSD
|104
|EURUSD
|82
|EURCAD
|79
|GBPCAD
|78
|EURGBP
|45
|USDCAD
|41
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|AUDNZD
|1.8K
|NZDCAD
|8.4K
|AUDCAD
|8.3K
|GBPUSD
|1.3K
|EURUSD
|-271
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|307
|EURGBP
|457
|USDCAD
|281
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|AUDNZD
|-3.2K
|NZDCAD
|36K
|AUDCAD
|35K
|GBPUSD
|22K
|EURUSD
|-7.3K
|EURCAD
|5.3K
|GBPCAD
|3.4K
|EURGBP
|-6.4K
|USDCAD
|9.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 525.84 USD
Worst Trade: -606 USD
Vincite massime consecutive: 26
Massime perdite consecutive: 17
Massimo profitto consecutivo: +335.57 USD
Massima perdita consecutiva: -787.02 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Swissquote-Server" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 40
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 652
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.66 × 8586
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.03 × 38
|
Swissquote-Server
|1.61 × 9900
|
FxPro-ECN
|3.70 × 30
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
