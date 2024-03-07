SignauxSections
Heng Pei Liao

SW MT5 MAM

Heng Pei Liao
0 avis
Fiabilité
161 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2022 92%
Swissquote-Server
1:400
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
1 353
Bénéfice trades:
992 (73.31%)
Perte trades:
361 (26.68%)
Meilleure transaction:
1 525.84 USD
Pire transaction:
-605.89 USD
Bénéfice brut:
41 187.08 USD (280 811 pips)
Perte brute:
-19 668.94 USD (189 870 pips)
Gains consécutifs maximales:
33 (335.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 583.78 USD (26)
Ratio de Sharpe:
0.19
Activité de trading:
44.20%
Charge de dépôt maximale:
11.23%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
17
Temps de détention moyen:
3 jours
Facteur de récupération:
11.59
Longs trades:
467 (34.52%)
Courts trades:
886 (65.48%)
Facteur de profit:
2.09
Rendement attendu:
15.90 USD
Bénéfice moyen:
41.52 USD
Perte moyenne:
-54.48 USD
Pertes consécutives maximales:
17 (-787.02 USD)
Perte consécutive maximale:
-787.02 USD (17)
Croissance mensuelle:
0.22%
Prévision annuelle:
3.87%
Algo trading:
82%
Prélèvement par solde:
Absolu:
293.48 USD
Maximal:
1 857.02 USD (4.38%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
7.54% (1 857.02 USD)
Par fonds propres:
33.57% (3 206.50 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
AUDNZD 321
NZDCAD 309
AUDCAD 300
GBPUSD 100
EURUSD 81
EURCAD 79
GBPCAD 78
EURGBP 45
USDCAD 40
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
AUDNZD 1.8K
NZDCAD 8.4K
AUDCAD 8.3K
GBPUSD 1.2K
EURUSD -290
EURCAD 1.1K
GBPCAD 307
EURGBP 457
USDCAD 273
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
AUDNZD -3.2K
NZDCAD 36K
AUDCAD 35K
GBPUSD 19K
EURUSD -7.7K
EURCAD 5.3K
GBPCAD 3.4K
EURGBP -6.4K
USDCAD 9.2K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 525.84 USD
Pire transaction: -606 USD
Gains consécutifs maximales: 26
Pertes consécutives maximales: 17
Bénéfice consécutif maximal: +335.57 USD
Perte consécutive maximale: -787.02 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Swissquote-Server" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 12
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 40
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 652
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.66 × 8586
ForexTimeFXTM-MT5
1.03 × 38
Swissquote-Server
1.61 × 9900
FxPro-ECN
3.70 × 30
Alpari-MT5
4.00 × 2
Aucun avis
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
2025.05.19 13:02
No swaps are charged on the signal account
2025.05.13 11:27
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.30 13:44
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.29 00:45
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.04.14 15:30
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.04.10 11:17
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.