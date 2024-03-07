- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
1 478
Gewinntrades:
1 089 (73.68%)
Verlusttrades:
389 (26.32%)
Bester Trade:
1 525.84 USD
Schlechtester Trade:
-605.89 USD
Bruttoprofit:
42 935.66 USD (301 504 pips)
Bruttoverlust:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (335.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 583.78 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
44.20%
Max deposit load:
11.23%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
12.16
Long-Positionen:
511 (34.57%)
Short-Positionen:
967 (65.43%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
15.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-787.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-787.02 USD (17)
Wachstum pro Monat :
1.66%
Jahresprognose:
20.57%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
293.48 USD
Maximaler:
1 857.02 USD (4.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.54% (1 857.02 USD)
Kapital:
33.57% (3 206.50 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|AUDNZD
|343
|AUDCAD
|334
|NZDCAD
|319
|GBPUSD
|115
|EURUSD
|85
|EURCAD
|82
|GBPCAD
|81
|USDCAD
|60
|EURGBP
|59
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|AUDNZD
|1.9K
|AUDCAD
|8.8K
|NZDCAD
|8.4K
|GBPUSD
|1.4K
|EURUSD
|-248
|EURCAD
|1.1K
|GBPCAD
|350
|USDCAD
|393
|EURGBP
|549
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|AUDNZD
|-3.6K
|AUDCAD
|38K
|NZDCAD
|37K
|GBPUSD
|23K
|EURUSD
|-6.9K
|EURCAD
|6K
|GBPCAD
|4.9K
|USDCAD
|12K
|EURGBP
|-6.3K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +1 525.84 USD
Schlechtester Trade: -606 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +335.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -787.02 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FXChoice-MetaTrader 5 Pro
|0.00 × 7
|
ICMarkets-MT5
|0.00 × 2
|
GoMarkets-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-MT5-2
|0.00 × 1
|
Tickmill-Live
|0.00 × 6
|
Earnex-Trade
|0.00 × 12
|
RoboForexEU-MetaTrader 5
|0.03 × 40
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.32 × 258
|
SwissquoteLtd-Server
|0.39 × 652
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.45 × 263
|
XMGlobal-MT5 2
|0.65 × 386
|
ForexTime-MT5
|0.66 × 8586
|
ForexTimeFXTM-MT5
|1.03 × 38
|
Swissquote-Server
|1.61 × 9900
|
FxPro-ECN
|3.70 × 30
|
Alpari-MT5
|4.00 × 2
Check out
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
99%
0
0
USD
USD
32K
USD
USD
173
82%
1 478
73%
44%
2.10
15.28
USD
USD
34%
1:400