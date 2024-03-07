SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / SW MT5 MAM
Heng Pei Liao

SW MT5 MAM

Heng Pei Liao
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
173 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2022 99%
Swissquote-Server
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
1 478
Gewinntrades:
1 089 (73.68%)
Verlusttrades:
389 (26.32%)
Bester Trade:
1 525.84 USD
Schlechtester Trade:
-605.89 USD
Bruttoprofit:
42 935.66 USD (301 504 pips)
Bruttoverlust:
-20 349.10 USD (197 239 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
33 (335.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 583.78 USD (26)
Sharpe Ratio:
0.19
Trading-Aktivität:
44.20%
Max deposit load:
11.23%
Letzter Trade:
7 Tage
Trades pro Woche:
3
Durchschn. Haltezeit:
3 Tage
Erholungsfaktor:
12.16
Long-Positionen:
511 (34.57%)
Short-Positionen:
967 (65.43%)
Profit-Faktor:
2.11
Mathematische Gewinnerwartung:
15.28 USD
Durchschnittlicher Profit:
39.43 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-52.31 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
17 (-787.02 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-787.02 USD (17)
Wachstum pro Monat :
1.66%
Jahresprognose:
20.57%
Algo-Trading:
82%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
293.48 USD
Maximaler:
1 857.02 USD (4.38%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
7.54% (1 857.02 USD)
Kapital:
33.57% (3 206.50 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
AUDNZD 343
AUDCAD 334
NZDCAD 319
GBPUSD 115
EURUSD 85
EURCAD 82
GBPCAD 81
USDCAD 60
EURGBP 59
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
AUDNZD 1.9K
AUDCAD 8.8K
NZDCAD 8.4K
GBPUSD 1.4K
EURUSD -248
EURCAD 1.1K
GBPCAD 350
USDCAD 393
EURGBP 549
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
AUDNZD -3.6K
AUDCAD 38K
NZDCAD 37K
GBPUSD 23K
EURUSD -6.9K
EURCAD 6K
GBPCAD 4.9K
USDCAD 12K
EURGBP -6.3K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 525.84 USD
Schlechtester Trade: -606 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 26
Max. aufeinandergehende Verluste: 17
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +335.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -787.02 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Swissquote-Server" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FXChoice-MetaTrader 5 Pro
0.00 × 7
ICMarkets-MT5
0.00 × 2
GoMarkets-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-MT5-2
0.00 × 1
Tickmill-Live
0.00 × 6
Earnex-Trade
0.00 × 12
RoboForexEU-MetaTrader 5
0.03 × 40
AlpariEvrasia-Real01
0.32 × 258
SwissquoteLtd-Server
0.39 × 652
Pepperstone-MT5-Live01
0.45 × 263
XMGlobal-MT5 2
0.65 × 386
ForexTime-MT5
0.66 × 8586
ForexTimeFXTM-MT5
1.03 × 38
Swissquote-Server
1.61 × 9900
FxPro-ECN
3.70 × 30
Alpari-MT5
4.00 × 2
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Check out 
Keine Bewertungen
2025.12.28 02:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.20 18:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.13 14:31
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.28 13:57
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.19 12:09
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.10.09 19:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.08 04:30
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.09.08 13:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.03 17:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.26 02:50
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 09:23
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.08.13 15:26
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.12 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.27 11:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.22 09:50
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.06.13 00:18
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.06.10 05:00
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.02 10:49
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.20 08:09
No swaps are charged
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
SW MT5 MAM
30 USD pro Monat
99%
0
0
USD
32K
USD
173
82%
1 478
73%
44%
2.10
15.28
USD
34%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.