Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0 inceleme
Güvenilirlik
83 hafta
0 / 0 USD
Ayda 999 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 133%
XPMT5-PRD
1:1
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
50 056
Kârla kapanan işlemler:
37 442 (74.80%)
Zararla kapanan işlemler:
12 614 (25.20%)
En iyi işlem:
1 844.00 BRL
En kötü işlem:
-1 545.00 BRL
Brüt kâr:
1 530 915.00 BRL (-1 740 865 896 pips)
Brüt zarar:
-1 464 173.02 BRL (2 276 439 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
68 (1 042.00 BRL)
Maksimum ardışık kâr:
3 425.00 BRL (46)
Sharpe oranı:
0.01
Alım-satım etkinliği:
18.44%
Maks. mevduat yükü:
99.96%
En son işlem:
2 gün önce
Hafta başına işlemler:
88
Ort. tutma süresi:
7 dakika
Düzelme faktörü:
2.23
Alış işlemleri:
24 516 (48.98%)
Satış işlemleri:
25 540 (51.02%)
Kâr faktörü:
1.05
Beklenen getiri:
1.33 BRL
Ortalama kâr:
40.89 BRL
Ortalama zarar:
-116.08 BRL
Maksimum ardışık kayıp:
23 (-2 552.00 BRL)
Maksimum ardışık zarar:
-5 786.00 BRL (14)
Aylık büyüme:
-2.34%
Yıllık tahmin:
-27.64%
Algo alım-satım:
99%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
2 723.00 BRL
Maksimum:
29 965.00 BRL (20.94%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
21.08% (13 140.00 BRL)
Varlığa göre:
7.92% (4 717.00 BRL)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WINV25 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WINV25 -31K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WINV25 -153K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +1 844.00 BRL
En kötü işlem: -1 545 BRL
Maksimum ardışık kazanç: 46
Maksimum ardışık kayıp: 14
Maksimum ardışık kâr: +1 042.00 BRL
Maksimum ardışık zarar: -2 552.00 BRL

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "XPMT5-PRD" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
İnceleme yok
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Aldebaran
Ayda 999 USD
133%
0
0
USD
117K
BRL
83
99%
50 056
74%
18%
1.04
1.33
BRL
21%
1:1
