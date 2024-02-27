SignaleKategorien
Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
96 Wochen
0 / 0 USD
Für 999 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2024 173%
XPMT5-PRD
1:1
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
57 851
Gewinntrades:
43 498 (75.18%)
Verlusttrades:
14 353 (24.81%)
Bester Trade:
1 844.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 545.00 BRL
Bruttoprofit:
1 775 828.00 BRL (-1 256 890 031 pips)
Bruttoverlust:
-1 689 542.02 BRL (2 654 752 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
72 (3 001.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 425.00 BRL (46)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
18.44%
Max deposit load:
99.96%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
95
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
2.88
Long-Positionen:
28 278 (48.88%)
Short-Positionen:
29 573 (51.12%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 BRL
Durchschnittlicher Profit:
40.83 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-117.71 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-2 552.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 786.00 BRL (14)
Wachstum pro Monat :
1.18%
Jahresprognose:
14.34%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 723.00 BRL
Maximaler:
29 965.00 BRL (20.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.08% (13 140.00 BRL)
Kapital:
7.92% (4 717.00 BRL)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINZ25 1094
WINV25 1030
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WING26 146
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINZ25 -67K
WINV25 -41K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WING26 -10K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINZ25 -239K
WINV25 -205K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WING26 -37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +1 844.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 545 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 001.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 552.00 BRL

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Keine Bewertungen
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
