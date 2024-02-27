- Wachstum
Trades insgesamt:
57 851
Gewinntrades:
43 498 (75.18%)
Verlusttrades:
14 353 (24.81%)
Bester Trade:
1 844.00 BRL
Schlechtester Trade:
-1 545.00 BRL
Bruttoprofit:
1 775 828.00 BRL (-1 256 890 031 pips)
Bruttoverlust:
-1 689 542.02 BRL (2 654 752 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
72 (3 001.00 BRL)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 425.00 BRL (46)
Sharpe Ratio:
0.01
Trading-Aktivität:
18.44%
Max deposit load:
99.96%
Letzter Trade:
4 Minuten
Trades pro Woche:
95
Durchschn. Haltezeit:
7 Minuten
Erholungsfaktor:
2.88
Long-Positionen:
28 278 (48.88%)
Short-Positionen:
29 573 (51.12%)
Profit-Faktor:
1.05
Mathematische Gewinnerwartung:
1.49 BRL
Durchschnittlicher Profit:
40.83 BRL
Durchschnittlicher Verlust:
-117.71 BRL
Max. aufeinandergehende Verluste:
23 (-2 552.00 BRL)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-5 786.00 BRL (14)
Wachstum pro Monat :
1.18%
Jahresprognose:
14.34%
Algo-Trading:
99%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
2 723.00 BRL
Maximaler:
29 965.00 BRL (20.94%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
21.08% (13 140.00 BRL)
Kapital:
7.92% (4 717.00 BRL)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|WINV24
|1337
|WINQ24
|1335
|WINZ24
|1331
|WINJ25
|1272
|WING25
|1133
|WINM25
|1102
|WINZ25
|1094
|WINV25
|1030
|WINJ24
|1025
|WINM24
|1025
|WINQ25
|895
|WING26
|146
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|WINV24
|-76K
|WINQ24
|-70K
|WINZ24
|-81K
|WINJ25
|-75K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-39K
|WINZ25
|-67K
|WINV25
|-41K
|WINJ24
|-41K
|WINM24
|-43K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-10K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|WINV24
|-219K
|WINQ24
|-214K
|WINZ24
|-246K
|WINJ25
|-261K
|WING25
|-189K
|WINM25
|-215K
|WINZ25
|-239K
|WINV25
|-205K
|WINJ24
|-146K
|WINM24
|-165K
|WINQ25
|-184K
|WING26
|-37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
Bester Trade: +1 844.00 BRL
Schlechtester Trade: -1 545 BRL
Max. aufeinandergehende Gewinne: 46
Max. aufeinandergehende Verluste: 14
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +3 001.00 BRL
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -2 552.00 BRL
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "XPMT5-PRD" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.70 × 733
