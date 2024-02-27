시그널섹션
Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0 리뷰
안정성
98
0 / 0 USD
월별 999 USD  복사
다음 이후의 성장 2024 170%
XPMT5-PRD
1:1
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
58 412
이익 거래:
43 911 (75.17%)
손실 거래:
14 501 (24.83%)
최고의 거래:
1 844.00 BRL
최악의 거래:
-1 545.00 BRL
총 수익:
1 794 585.00 BRL (-1 221 096 661 pips)
총 손실:
-1 709 407.02 BRL (2 687 662 pips)
연속 최대 이익:
72 (3 001.00 BRL)
연속 최대 이익:
3 425.00 BRL (46)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
18.44%
최대 입금량:
99.96%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
2.84
롱(주식매수):
28 544 (48.87%)
숏(주식차입매도):
29 868 (51.13%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
1.46 BRL
평균 이익:
40.87 BRL
평균 손실:
-117.88 BRL
연속 최대 손실:
23 (-2 552.00 BRL)
연속 최대 손실:
-5 786.00 BRL (14)
월별 성장률:
2.48%
연간 예측:
30.03%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 723.00 BRL
최대한의:
29 965.00 BRL (20.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.08% (13 140.00 BRL)
자본금별:
7.92% (4 717.00 BRL)

배포

심볼 Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINZ25 1094
WINV25 1030
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WING26 271
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINZ25 -67K
WINV25 -41K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WING26 -18K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINZ25 -239K
WINV25 -205K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WING26 -68K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +1 844.00 BRL
최악의 거래: -1 545 BRL
연속 최대 이익: 46
연속 최대 손실: 14
연속 최대 이익: +3 001.00 BRL
연속 최대 손실: -2 552.00 BRL

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "XPMT5-PRD"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
리뷰 없음
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
Aldebaran
월별 999 USD
170%
0
0
USD
135K
BRL
98
99%
58 412
75%
18%
1.04
1.46
BRL
21%
1:1
