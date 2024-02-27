- 자본
트레이드:
58 412
이익 거래:
43 911 (75.17%)
손실 거래:
14 501 (24.83%)
최고의 거래:
1 844.00 BRL
최악의 거래:
-1 545.00 BRL
총 수익:
1 794 585.00 BRL (-1 221 096 661 pips)
총 손실:
-1 709 407.02 BRL (2 687 662 pips)
연속 최대 이익:
72 (3 001.00 BRL)
연속 최대 이익:
3 425.00 BRL (46)
샤프 비율:
0.01
거래 활동:
18.44%
최대 입금량:
99.96%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
76
평균 유지 시간:
7 분
회복 요인:
2.84
롱(주식매수):
28 544 (48.87%)
숏(주식차입매도):
29 868 (51.13%)
수익 요인:
1.05
기대수익:
1.46 BRL
평균 이익:
40.87 BRL
평균 손실:
-117.88 BRL
연속 최대 손실:
23 (-2 552.00 BRL)
연속 최대 손실:
-5 786.00 BRL (14)
월별 성장률:
2.48%
연간 예측:
30.03%
Algo 트레이딩:
99%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
2 723.00 BRL
최대한의:
29 965.00 BRL (20.94%)
상대적 삭감:
잔고별:
21.08% (13 140.00 BRL)
자본금별:
7.92% (4 717.00 BRL)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|WINV24
|1337
|WINQ24
|1335
|WINZ24
|1331
|WINJ25
|1272
|WING25
|1133
|WINM25
|1102
|WINZ25
|1094
|WINV25
|1030
|WINJ24
|1025
|WINM24
|1025
|WINQ25
|895
|WING26
|271
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|WINV24
|-76K
|WINQ24
|-70K
|WINZ24
|-81K
|WINJ25
|-75K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-39K
|WINZ25
|-67K
|WINV25
|-41K
|WINJ24
|-41K
|WINM24
|-43K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-18K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|WINV24
|-219K
|WINQ24
|-214K
|WINZ24
|-246K
|WINJ25
|-261K
|WING25
|-189K
|WINM25
|-215K
|WINZ25
|-239K
|WINV25
|-205K
|WINJ24
|-146K
|WINM24
|-165K
|WINQ25
|-184K
|WING26
|-68K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- 입금량
- 축소
