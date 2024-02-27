SegnaliSezioni
Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0 recensioni
Affidabilità
83 settimane
0 / 0 USD
Copia per 999 USD al mese
crescita dal 2024 133%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
50 056
Profit Trade:
37 442 (74.80%)
Loss Trade:
12 614 (25.20%)
Best Trade:
1 844.00 BRL
Worst Trade:
-1 545.00 BRL
Profitto lordo:
1 530 915.00 BRL (-1 740 865 896 pips)
Perdita lorda:
-1 464 173.02 BRL (2 276 439 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (1 042.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
3 425.00 BRL (46)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
18.44%
Massimo carico di deposito:
99.96%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
24 516 (48.98%)
Short Trade:
25 540 (51.02%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
1.33 BRL
Profitto medio:
40.89 BRL
Perdita media:
-116.08 BRL
Massime perdite consecutive:
23 (-2 552.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-5 786.00 BRL (14)
Crescita mensile:
-1.97%
Previsione annuale:
-23.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 723.00 BRL
Massimale:
29 965.00 BRL (20.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.08% (13 140.00 BRL)
Per equità:
7.92% (4 717.00 BRL)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WINV25 757
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WINV25 -31K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WINV25 -153K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +1 844.00 BRL
Worst Trade: -1 545 BRL
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 042.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 552.00 BRL

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Non ci sono recensioni
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Aldebaran
999USD al mese
133%
0
0
USD
117K
BRL
83
99%
50 056
74%
18%
1.04
1.33
BRL
21%
1:1
