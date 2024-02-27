- Crescita
Trade:
50 056
Profit Trade:
37 442 (74.80%)
Loss Trade:
12 614 (25.20%)
Best Trade:
1 844.00 BRL
Worst Trade:
-1 545.00 BRL
Profitto lordo:
1 530 915.00 BRL (-1 740 865 896 pips)
Perdita lorda:
-1 464 173.02 BRL (2 276 439 pips)
Vincite massime consecutive:
68 (1 042.00 BRL)
Massimo profitto consecutivo:
3 425.00 BRL (46)
Indice di Sharpe:
0.01
Attività di trading:
18.44%
Massimo carico di deposito:
99.96%
Ultimo trade:
14 ore fa
Trade a settimana:
88
Tempo di attesa medio:
7 minuti
Fattore di recupero:
2.23
Long Trade:
24 516 (48.98%)
Short Trade:
25 540 (51.02%)
Fattore di profitto:
1.05
Profitto previsto:
1.33 BRL
Profitto medio:
40.89 BRL
Perdita media:
-116.08 BRL
Massime perdite consecutive:
23 (-2 552.00 BRL)
Massima perdita consecutiva:
-5 786.00 BRL (14)
Crescita mensile:
-1.97%
Previsione annuale:
-23.91%
Algo trading:
99%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
2 723.00 BRL
Massimale:
29 965.00 BRL (20.94%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
21.08% (13 140.00 BRL)
Per equità:
7.92% (4 717.00 BRL)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|WINV24
|1337
|WINQ24
|1335
|WINZ24
|1331
|WINJ25
|1272
|WING25
|1133
|WINM25
|1102
|WINJ24
|1025
|WINM24
|1025
|WINQ25
|895
|WINV25
|757
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|WINV24
|-76K
|WINQ24
|-70K
|WINZ24
|-81K
|WINJ25
|-75K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-39K
|WINJ24
|-41K
|WINM24
|-43K
|WINQ25
|-52K
|WINV25
|-31K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|WINV24
|-219K
|WINQ24
|-214K
|WINZ24
|-246K
|WINJ25
|-261K
|WING25
|-189K
|WINM25
|-215K
|WINJ24
|-146K
|WINM24
|-165K
|WINQ25
|-184K
|WINV25
|-153K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +1 844.00 BRL
Worst Trade: -1 545 BRL
Vincite massime consecutive: 46
Massime perdite consecutive: 14
Massimo profitto consecutivo: +1 042.00 BRL
Massima perdita consecutiva: -2 552.00 BRL
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "XPMT5-PRD" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.70 × 733
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
999USD al mese
133%
0
0
USD
USD
117K
BRL
BRL
83
99%
50 056
74%
18%
1.04
1.33
BRL
BRL
21%
1:1