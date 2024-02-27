- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
57 808
Transacciones Rentables:
43 458 (75.17%)
Transacciones Irrentables:
14 350 (24.82%)
Mejor transacción:
1 844.00 BRL
Peor transacción:
-1 545.00 BRL
Beneficio Bruto:
1 774 421.00 BRL (-1 260 167 276 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 689 163.02 BRL (2 654 292 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
72 (3 001.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
3 425.00 BRL (46)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
18.44%
Carga máxima del depósito:
99.96%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
88
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
2.85
Transacciones Largas:
28 255 (48.88%)
Transacciones Cortas:
29 553 (51.12%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
1.47 BRL
Beneficio medio:
40.83 BRL
Pérdidas medias:
-117.71 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-2 552.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 786.00 BRL (14)
Crecimiento al mes:
-0.19%
Pronóstico anual:
-2.27%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 723.00 BRL
Máxima:
29 965.00 BRL (20.94%)
Reducción relativa:
De balance:
21.08% (13 140.00 BRL)
De fondos:
7.92% (4 717.00 BRL)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|WINV24
|1337
|WINQ24
|1335
|WINZ24
|1331
|WINJ25
|1272
|WING25
|1133
|WINM25
|1102
|WINZ25
|1094
|WINV25
|1030
|WINJ24
|1025
|WINM24
|1025
|WINQ25
|895
|WING26
|143
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|WINV24
|-76K
|WINQ24
|-70K
|WINZ24
|-81K
|WINJ25
|-75K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-39K
|WINZ25
|-67K
|WINV25
|-41K
|WINJ24
|-41K
|WINM24
|-43K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-9.9K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|WINV24
|-219K
|WINQ24
|-214K
|WINZ24
|-246K
|WINJ25
|-261K
|WING25
|-189K
|WINM25
|-215K
|WINZ25
|-239K
|WINV25
|-205K
|WINJ24
|-146K
|WINM24
|-165K
|WINQ25
|-184K
|WING26
|-37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +1 844.00 BRL
Peor transacción: -1 545 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +3 001.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -2 552.00 BRL
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.70 × 733
No hay comentarios
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
999 USD al mes
171%
0
0
USD
USD
135K
BRL
BRL
96
99%
57 808
75%
18%
1.05
1.47
BRL
BRL
21%
1:1