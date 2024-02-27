SeñalesSecciones
Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0 comentarios
Fiabilidad
96 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD al mes
incremento desde 2024 171%
XPMT5-PRD
1:1
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
57 808
Transacciones Rentables:
43 458 (75.17%)
Transacciones Irrentables:
14 350 (24.82%)
Mejor transacción:
1 844.00 BRL
Peor transacción:
-1 545.00 BRL
Beneficio Bruto:
1 774 421.00 BRL (-1 260 167 276 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 689 163.02 BRL (2 654 292 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
72 (3 001.00 BRL)
Beneficio máximo consecutivo:
3 425.00 BRL (46)
Ratio de Sharpe:
0.01
Actividad comercial:
18.44%
Carga máxima del depósito:
99.96%
Último trade:
6 horas
Trades a la semana:
88
Tiempo medio de espera:
7 minutos
Factor de Recuperación:
2.85
Transacciones Largas:
28 255 (48.88%)
Transacciones Cortas:
29 553 (51.12%)
Factor de Beneficio:
1.05
Beneficio Esperado:
1.47 BRL
Beneficio medio:
40.83 BRL
Pérdidas medias:
-117.71 BRL
Máximo de pérdidas consecutivas:
23 (-2 552.00 BRL)
Pérdidas máximas consecutivas:
-5 786.00 BRL (14)
Crecimiento al mes:
-0.19%
Pronóstico anual:
-2.27%
Trading algorítmico:
99%
Reducción de balance:
Absoluto:
2 723.00 BRL
Máxima:
29 965.00 BRL (20.94%)
Reducción relativa:
De balance:
21.08% (13 140.00 BRL)
De fondos:
7.92% (4 717.00 BRL)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINZ25 1094
WINV25 1030
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WING26 143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINZ25 -67K
WINV25 -41K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WING26 -9.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINZ25 -239K
WINV25 -205K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WING26 -37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +1 844.00 BRL
Peor transacción: -1 545 BRL
Máximo de ganancias consecutivas: 46
Máximo de pérdidas consecutivas: 14
Beneficio máximo consecutivo: +3 001.00 BRL
Pérdidas máximas consecutivas: -2 552.00 BRL

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "XPMT5-PRD" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
