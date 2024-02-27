- Прирост
Всего трейдов:
57 715
Прибыльных трейдов:
43 397 (75.19%)
Убыточных трейдов:
14 318 (24.81%)
Лучший трейд:
1 844.00 BRL
Худший трейд:
-1 545.00 BRL
Общая прибыль:
1 771 123.00 BRL (-1 265 214 266 pips)
Общий убыток:
-1 684 969.02 BRL (2 646 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (3 001.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
3 425.00 BRL (46)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
18.44%
Макс. загрузка депозита:
99.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
2.88
Длинных трейдов:
28 206 (48.87%)
Коротких трейдов:
29 509 (51.13%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.49 BRL
Средняя прибыль:
40.81 BRL
Средний убыток:
-117.68 BRL
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 552.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-5 786.00 BRL (14)
Прирост в месяц:
-3.45%
Годовой прогноз:
-39.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 723.00 BRL
Максимальная:
29 965.00 BRL (20.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.08% (13 140.00 BRL)
По эквити:
7.92% (4 717.00 BRL)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|WINV24
|1337
|WINQ24
|1335
|WINZ24
|1331
|WINJ25
|1272
|WING25
|1133
|WINM25
|1102
|WINZ25
|1094
|WINV25
|1030
|WINJ24
|1025
|WINM24
|1025
|WINQ25
|895
|WING26
|112
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|WINV24
|-76K
|WINQ24
|-70K
|WINZ24
|-81K
|WINJ25
|-75K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-39K
|WINZ25
|-67K
|WINV25
|-41K
|WINJ24
|-41K
|WINM24
|-43K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-8.6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|WINV24
|-219K
|WINQ24
|-214K
|WINZ24
|-246K
|WINJ25
|-261K
|WING25
|-189K
|WINM25
|-215K
|WINZ25
|-239K
|WINV25
|-205K
|WINJ24
|-146K
|WINM24
|-165K
|WINQ25
|-184K
|WING26
|-31K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +1 844.00 BRL
Худший трейд: -1 545 BRL
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3 001.00 BRL
Макс. убыток в серии: -2 552.00 BRL
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
Rico-PRD
|5.70 × 733
