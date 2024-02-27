СигналыРазделы
Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0 отзывов
Надежность
96 недель
0 / 0 USD
Копировать за 999 USD в месяц
прирост с 2024 172%
XPMT5-PRD
1:1
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
57 715
Прибыльных трейдов:
43 397 (75.19%)
Убыточных трейдов:
14 318 (24.81%)
Лучший трейд:
1 844.00 BRL
Худший трейд:
-1 545.00 BRL
Общая прибыль:
1 771 123.00 BRL (-1 265 214 266 pips)
Общий убыток:
-1 684 969.02 BRL (2 646 497 pips)
Макс. серия выигрышей:
72 (3 001.00 BRL)
Макс. прибыль в серии:
3 425.00 BRL (46)
Коэффициент Шарпа:
0.01
Торговая активность:
18.44%
Макс. загрузка депозита:
99.96%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
95
Ср. время удержания:
7 минут
Фактор восстановления:
2.88
Длинных трейдов:
28 206 (48.87%)
Коротких трейдов:
29 509 (51.13%)
Профит фактор:
1.05
Мат. ожидание:
1.49 BRL
Средняя прибыль:
40.81 BRL
Средний убыток:
-117.68 BRL
Макс. серия проигрышей:
23 (-2 552.00 BRL)
Макс. убыток в серии:
-5 786.00 BRL (14)
Прирост в месяц:
-3.45%
Годовой прогноз:
-39.26%
Алготрейдинг:
99%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
2 723.00 BRL
Максимальная:
29 965.00 BRL (20.94%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
21.08% (13 140.00 BRL)
По эквити:
7.92% (4 717.00 BRL)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINZ25 1094
WINV25 1030
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WING26 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINZ25 -67K
WINV25 -41K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WING26 -8.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINZ25 -239K
WINV25 -205K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WING26 -31K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 844.00 BRL
Худший трейд: -1 545 BRL
Макс. серия выигрышей: 46
Макс. серия проигрышей: 14
Макс. прибыль в серии: +3 001.00 BRL
Макс. убыток в серии: -2 552.00 BRL

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "XPMT5-PRD" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Нет отзывов
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
