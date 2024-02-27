SignauxSections
Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0 avis
Fiabilité
83 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2024 130%
XPMT5-PRD
1:1
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
49 899
Bénéfice trades:
37 309 (74.76%)
Perte trades:
12 590 (25.23%)
Meilleure transaction:
1 844.00 BRL
Pire transaction:
-1 545.00 BRL
Bénéfice brut:
1 528 076.00 BRL (-1 751 114 271 pips)
Perte brute:
-1 462 946.02 BRL (2 273 759 pips)
Gains consécutifs maximales:
68 (1 042.00 BRL)
Bénéfice consécutif maximal:
3 425.00 BRL (46)
Ratio de Sharpe:
0.01
Activité de trading:
18.44%
Charge de dépôt maximale:
99.96%
Dernier trade:
15 il y a des heures
Trades par semaine:
94
Temps de détention moyen:
7 minutes
Facteur de récupération:
2.17
Longs trades:
24 437 (48.97%)
Courts trades:
25 462 (51.03%)
Facteur de profit:
1.04
Rendement attendu:
1.31 BRL
Bénéfice moyen:
40.96 BRL
Perte moyenne:
-116.20 BRL
Pertes consécutives maximales:
23 (-2 552.00 BRL)
Perte consécutive maximale:
-5 786.00 BRL (14)
Croissance mensuelle:
-2.79%
Prévision annuelle:
-35.21%
Algo trading:
99%
Prélèvement par solde:
Absolu:
2 723.00 BRL
Maximal:
29 965.00 BRL (20.94%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
21.08% (13 140.00 BRL)
Par fonds propres:
7.92% (4 717.00 BRL)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WINV25 740
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WINV25 -30K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WINV25 -151K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 844.00 BRL
Pire transaction: -1 545 BRL
Gains consécutifs maximales: 46
Pertes consécutives maximales: 14
Bénéfice consécutif maximal: +1 042.00 BRL
Perte consécutive maximale: -2 552.00 BRL

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "XPMT5-PRD" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
Aucun avis
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
Aldebaran
999 USD par mois
130%
0
0
USD
115K
BRL
83
99%
49 899
74%
18%
1.04
1.31
BRL
21%
1:1
