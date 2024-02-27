信号部分
Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0条评论
可靠性
96
0 / 0 USD
每月复制 999 USD per 
增长自 2024 172%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
57 715
盈利交易:
43 397 (75.19%)
亏损交易:
14 318 (24.81%)
最好交易:
1 844.00 BRL
最差交易:
-1 545.00 BRL
毛利:
1 771 123.00 BRL (-1 265 214 266 pips)
毛利亏损:
-1 684 969.02 BRL (2 646 497 pips)
最大连续赢利:
72 (3 001.00 BRL)
最大连续盈利:
3 425.00 BRL (46)
夏普比率:
0.01
交易活动:
18.44%
最大入金加载:
99.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
71
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
2.88
长期交易:
28 206 (48.87%)
短期交易:
29 509 (51.13%)
利润因子:
1.05
预期回报:
1.49 BRL
平均利润:
40.81 BRL
平均损失:
-117.68 BRL
最大连续失误:
23 (-2 552.00 BRL)
最大连续亏损:
-5 786.00 BRL (14)
每月增长:
-0.56%
年度预测:
-6.84%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 723.00 BRL
最大值:
29 965.00 BRL (20.94%)
相对跌幅:
结余:
21.08% (13 140.00 BRL)
净值:
7.92% (4 717.00 BRL)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINZ25 1094
WINV25 1030
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WING26 112
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINZ25 -67K
WINV25 -41K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WING26 -8.6K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINZ25 -239K
WINV25 -205K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WING26 -31K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +1 844.00 BRL
最差交易: -1 545 BRL
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +3 001.00 BRL
最大连续亏损: -2 552.00 BRL

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 XPMT5-PRD 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
没有评论
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
