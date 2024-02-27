- 成长
交易:
57 715
盈利交易:
43 397 (75.19%)
亏损交易:
14 318 (24.81%)
最好交易:
1 844.00 BRL
最差交易:
-1 545.00 BRL
毛利:
1 771 123.00 BRL (-1 265 214 266 pips)
毛利亏损:
-1 684 969.02 BRL (2 646 497 pips)
最大连续赢利:
72 (3 001.00 BRL)
最大连续盈利:
3 425.00 BRL (46)
夏普比率:
0.01
交易活动:
18.44%
最大入金加载:
99.96%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
71
平均持有时间:
7 分钟
采收率:
2.88
长期交易:
28 206 (48.87%)
短期交易:
29 509 (51.13%)
利润因子:
1.05
预期回报:
1.49 BRL
平均利润:
40.81 BRL
平均损失:
-117.68 BRL
最大连续失误:
23 (-2 552.00 BRL)
最大连续亏损:
-5 786.00 BRL (14)
每月增长:
-0.56%
年度预测:
-6.84%
算法交易:
99%
结余跌幅:
绝对:
2 723.00 BRL
最大值:
29 965.00 BRL (20.94%)
相对跌幅:
结余:
21.08% (13 140.00 BRL)
净值:
7.92% (4 717.00 BRL)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|WINV24
|1337
|WINQ24
|1335
|WINZ24
|1331
|WINJ25
|1272
|WING25
|1133
|WINM25
|1102
|WINZ25
|1094
|WINV25
|1030
|WINJ24
|1025
|WINM24
|1025
|WINQ25
|895
|WING26
|112
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|WINV24
|-76K
|WINQ24
|-70K
|WINZ24
|-81K
|WINJ25
|-75K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-39K
|WINZ25
|-67K
|WINV25
|-41K
|WINJ24
|-41K
|WINM24
|-43K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-8.6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|WINV24
|-219K
|WINQ24
|-214K
|WINZ24
|-246K
|WINJ25
|-261K
|WING25
|-189K
|WINM25
|-215K
|WINZ25
|-239K
|WINV25
|-205K
|WINJ24
|-146K
|WINM24
|-165K
|WINQ25
|-184K
|WING26
|-31K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 844.00 BRL
最差交易: -1 545 BRL
最大连续赢利: 46
最大连续失误: 14
最大连续盈利: +3 001.00 BRL
最大连续亏损: -2 552.00 BRL
