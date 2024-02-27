- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
57 808
Negociações com lucro:
43 458 (75.17%)
Negociações com perda:
14 350 (24.82%)
Melhor negociação:
1 844.00 BRL
Pior negociação:
-1 545.00 BRL
Lucro bruto:
1 774 421.00 BRL (-1 260 167 276 pips)
Perda bruta:
-1 689 163.02 BRL (2 654 292 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (3 001.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
3 425.00 BRL (46)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
18.44%
Depósito máximo carregado:
99.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
2.85
Negociações longas:
28 255 (48.88%)
Negociações curtas:
29 553 (51.12%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
1.47 BRL
Lucro médio:
40.83 BRL
Perda média:
-117.71 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 552.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-5 786.00 BRL (14)
Crescimento mensal:
-0.28%
Previsão anual:
-2.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 723.00 BRL
Máximo:
29 965.00 BRL (20.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.08% (13 140.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
7.92% (4 717.00 BRL)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|WINV24
|1337
|WINQ24
|1335
|WINZ24
|1331
|WINJ25
|1272
|WING25
|1133
|WINM25
|1102
|WINZ25
|1094
|WINV25
|1030
|WINJ24
|1025
|WINM24
|1025
|WINQ25
|895
|WING26
|143
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|WINV24
|-76K
|WINQ24
|-70K
|WINZ24
|-81K
|WINJ25
|-75K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-39K
|WINZ25
|-67K
|WINV25
|-41K
|WINJ24
|-41K
|WINM24
|-43K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-9.9K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|WINV24
|-219K
|WINQ24
|-214K
|WINZ24
|-246K
|WINJ25
|-261K
|WING25
|-189K
|WINM25
|-215K
|WINZ25
|-239K
|WINV25
|-205K
|WINJ24
|-146K
|WINM24
|-165K
|WINQ25
|-184K
|WING26
|-37K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +1 844.00 BRL
Pior negociação: -1 545 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +3 001.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -2 552.00 BRL
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
Rico-PRD
|5.70 × 733
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
999 USD por mês
171%
0
0
USD
USD
135K
BRL
BRL
96
99%
57 808
75%
18%
1.05
1.47
BRL
BRL
21%
1:1