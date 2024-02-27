SinaisSeções
Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
0 comentários
Confiabilidade
96 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 999 USD por mês
crescimento desde 2024 171%
XPMT5-PRD
1:1
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
57 808
Negociações com lucro:
43 458 (75.17%)
Negociações com perda:
14 350 (24.82%)
Melhor negociação:
1 844.00 BRL
Pior negociação:
-1 545.00 BRL
Lucro bruto:
1 774 421.00 BRL (-1 260 167 276 pips)
Perda bruta:
-1 689 163.02 BRL (2 654 292 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
72 (3 001.00 BRL)
Máximo lucro consecutivo:
3 425.00 BRL (46)
Índice de Sharpe:
0.01
Atividade de negociação:
18.44%
Depósito máximo carregado:
99.96%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
88
Tempo médio de espera:
7 minutos
Fator de recuperação:
2.85
Negociações longas:
28 255 (48.88%)
Negociações curtas:
29 553 (51.12%)
Fator de lucro:
1.05
Valor esperado:
1.47 BRL
Lucro médio:
40.83 BRL
Perda média:
-117.71 BRL
Máximo de perdas consecutivas:
23 (-2 552.00 BRL)
Máxima perda consecutiva:
-5 786.00 BRL (14)
Crescimento mensal:
-0.28%
Previsão anual:
-2.27%
Algotrading:
99%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
2 723.00 BRL
Máximo:
29 965.00 BRL (20.94%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
21.08% (13 140.00 BRL)
Pelo Capital Líquido:
7.92% (4 717.00 BRL)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINZ25 1094
WINV25 1030
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WING26 143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINZ25 -67K
WINV25 -41K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WING26 -9.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINZ25 -239K
WINV25 -205K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WING26 -37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +1 844.00 BRL
Pior negociação: -1 545 BRL
Máximo de vitórias consecutivas: 46
Máximo de perdas consecutivas: 14
Máximo lucro consecutivo: +3 001.00 BRL
Máxima perda consecutiva: -2 552.00 BRL

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "XPMT5-PRD" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
