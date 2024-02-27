- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
57 808
利益トレード:
43 458 (75.17%)
損失トレード:
14 350 (24.82%)
ベストトレード:
1 844.00 BRL
最悪のトレード:
-1 545.00 BRL
総利益:
1 774 421.00 BRL (-1 260 167 276 pips)
総損失:
-1 689 163.02 BRL (2 654 292 pips)
最大連続の勝ち:
72 (3 001.00 BRL)
最大連続利益:
3 425.00 BRL (46)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
18.44%
最大入金額:
99.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
88
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
2.85
長いトレード:
28 255 (48.88%)
短いトレード:
29 553 (51.12%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
1.47 BRL
平均利益:
40.83 BRL
平均損失:
-117.71 BRL
最大連続の負け:
23 (-2 552.00 BRL)
最大連続損失:
-5 786.00 BRL (14)
月間成長:
0.42%
年間予想:
4.44%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 723.00 BRL
最大の:
29 965.00 BRL (20.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.08% (13 140.00 BRL)
エクイティによる:
7.92% (4 717.00 BRL)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|WINV24
|1337
|WINQ24
|1335
|WINZ24
|1331
|WINJ25
|1272
|WING25
|1133
|WINM25
|1102
|WINZ25
|1094
|WINV25
|1030
|WINJ24
|1025
|WINM24
|1025
|WINQ25
|895
|WING26
|143
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|WINV24
|-76K
|WINQ24
|-70K
|WINZ24
|-81K
|WINJ25
|-75K
|WING25
|-66K
|WINM25
|-39K
|WINZ25
|-67K
|WINV25
|-41K
|WINJ24
|-41K
|WINM24
|-43K
|WINQ25
|-52K
|WING26
|-9.9K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|
20K 40K 60K 80K 100K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|WINV24
|-219K
|WINQ24
|-214K
|WINZ24
|-246K
|WINJ25
|-261K
|WING25
|-189K
|WINM25
|-215K
|WINZ25
|-239K
|WINV25
|-205K
|WINJ24
|-146K
|WINM24
|-165K
|WINQ25
|-184K
|WING26
|-37K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
|
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +1 844.00 BRL
最悪のトレード: -1 545 BRL
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +3 001.00 BRL
最大連続損失: -2 552.00 BRL
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
XPMT5-PRD
|3.86 × 4489
|
GenialInvestimentos-PRD
|4.07 × 720
|
Rico-PRD
|5.70 × 733
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
999 USD/月
171%
0
0
USD
USD
135K
BRL
BRL
96
99%
57 808
75%
18%
1.05
1.47
BRL
BRL
21%
1:1