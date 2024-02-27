シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Aldebaran
Alex Pontes Buziquia

Aldebaran

Alex Pontes Buziquia
レビュー0件
信頼性
96週間
0 / 0 USD
月額  999  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 171%
XPMT5-PRD
1:1
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
57 808
利益トレード:
43 458 (75.17%)
損失トレード:
14 350 (24.82%)
ベストトレード:
1 844.00 BRL
最悪のトレード:
-1 545.00 BRL
総利益:
1 774 421.00 BRL (-1 260 167 276 pips)
総損失:
-1 689 163.02 BRL (2 654 292 pips)
最大連続の勝ち:
72 (3 001.00 BRL)
最大連続利益:
3 425.00 BRL (46)
シャープレシオ:
0.01
取引アクティビティ:
18.44%
最大入金額:
99.96%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
88
平均保有時間:
7 分
リカバリーファクター:
2.85
長いトレード:
28 255 (48.88%)
短いトレード:
29 553 (51.12%)
プロフィットファクター:
1.05
期待されたペイオフ:
1.47 BRL
平均利益:
40.83 BRL
平均損失:
-117.71 BRL
最大連続の負け:
23 (-2 552.00 BRL)
最大連続損失:
-5 786.00 BRL (14)
月間成長:
0.42%
年間予想:
4.44%
アルゴリズム取引:
99%
残高によるドローダウン:
絶対:
2 723.00 BRL
最大の:
29 965.00 BRL (20.94%)
比較ドローダウン:
残高による:
21.08% (13 140.00 BRL)
エクイティによる:
7.92% (4 717.00 BRL)

配布

シンボル ディール Sell Buy
WINV24 1337
WINQ24 1335
WINZ24 1331
WINJ25 1272
WING25 1133
WINM25 1102
WINZ25 1094
WINV25 1030
WINJ24 1025
WINM24 1025
WINQ25 895
WING26 143
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
WINV24 -76K
WINQ24 -70K
WINZ24 -81K
WINJ25 -75K
WING25 -66K
WINM25 -39K
WINZ25 -67K
WINV25 -41K
WINJ24 -41K
WINM24 -43K
WINQ25 -52K
WING26 -9.9K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
20K 40K 60K 80K 100K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
WINV24 -219K
WINQ24 -214K
WINZ24 -246K
WINJ25 -261K
WING25 -189K
WINM25 -215K
WINZ25 -239K
WINV25 -205K
WINJ24 -146K
WINM24 -165K
WINQ25 -184K
WING26 -37K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +1 844.00 BRL
最悪のトレード: -1 545 BRL
最大連続の勝ち: 46
最大連続の負け: 14
最大連続利益: +3 001.00 BRL
最大連続損失: -2 552.00 BRL

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"XPMT5-PRD"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

XPMT5-PRD
3.86 × 4489
GenialInvestimentos-PRD
4.07 × 720
Rico-PRD
5.70 × 733
レビューなし
2024.05.23 17:07
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.15% of days out of 87 days of the signal's entire lifetime.
2024.05.20 18:56
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.20 17:36
Share of days for 80% of growth is too low
2024.05.07 09:21
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2024.04.26 16:06
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 1.67% of days out of 60 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.25 18:29
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.25 17:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.39% of days out of 59 days of the signal's entire lifetime.
2024.04.24 16:41
Share of days for 80% of growth is too low
2024.04.04 15:53
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 2.63% of days out of 38 days of the signal's entire lifetime.
2024.03.01 18:10
Too frequent deals may negatively impact copying results
2024.03.01 16:03
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2024.03.01 14:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2024.03.01 14:42
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2024.03.01 14:42
High risk of negative slippage when copying deals
2024.02.27 13:44
Share of trading days is too low
2024.02.27 13:44
Share of days for 80% of trades is too low
2024.02.27 00:18
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2024.02.27 00:18
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2024.02.27 00:18
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
