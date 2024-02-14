SinyallerBölümler
Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
0 inceleme
91 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2023 -56%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
888
Kârla kapanan işlemler:
406 (45.72%)
Zararla kapanan işlemler:
482 (54.28%)
En iyi işlem:
74.00 USD
En kötü işlem:
-83.02 USD
Brüt kâr:
3 109.71 USD (317 964 pips)
Brüt zarar:
-3 835.45 USD (407 269 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
15 (95.57 USD)
Maksimum ardışık kâr:
168.37 USD (11)
Sharpe oranı:
-0.03
Alım-satım etkinliği:
94.01%
Maks. mevduat yükü:
41.12%
En son işlem:
4 gün önce
Hafta başına işlemler:
2
Ort. tutma süresi:
7 gün
Düzelme faktörü:
-0.60
Alış işlemleri:
472 (53.15%)
Satış işlemleri:
416 (46.85%)
Kâr faktörü:
0.81
Beklenen getiri:
-0.82 USD
Ortalama kâr:
7.66 USD
Ortalama zarar:
-7.96 USD
Maksimum ardışık kayıp:
33 (-855.65 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-855.65 USD (33)
Aylık büyüme:
11.78%
Yıllık tahmin:
142.96%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
1 156.11 USD
Maksimum:
1 219.63 USD (90.09%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
90.09% (1 219.76 USD)
Varlığa göre:
75.32% (744.57 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
EURUSD 84
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
EURCAD 30
XAUUSD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
EURUSD 309
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
EURCAD -56
XAUUSD -144
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
EURUSD 31K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
EURCAD -7.5K
XAUUSD -14K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +74.00 USD
En kötü işlem: -83 USD
Maksimum ardışık kazanç: 11
Maksimum ardışık kayıp: 33
Maksimum ardışık kâr: +95.57 USD
Maksimum ardışık zarar: -855.65 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "FinexBisnisSolusi-Real" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
İnceleme yok
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 23:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 23:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 02:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.04.10 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.31 01:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.22 00:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.28 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
