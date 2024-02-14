SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / PayJoe88
Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
0 recensioni
91 settimane
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2023 -56%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
888
Profit Trade:
406 (45.72%)
Loss Trade:
482 (54.28%)
Best Trade:
74.00 USD
Worst Trade:
-83.02 USD
Profitto lordo:
3 109.71 USD (317 964 pips)
Perdita lorda:
-3 835.45 USD (407 269 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (95.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.37 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
94.01%
Massimo carico di deposito:
41.12%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
472 (53.15%)
Short Trade:
416 (46.85%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.82 USD
Profitto medio:
7.66 USD
Perdita media:
-7.96 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-855.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-855.65 USD (33)
Crescita mensile:
11.78%
Previsione annuale:
142.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 156.11 USD
Massimale:
1 219.63 USD (90.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.09% (1 219.76 USD)
Per equità:
75.32% (744.57 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
EURUSD 84
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
EURCAD 30
XAUUSD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
EURUSD 309
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
EURCAD -56
XAUUSD -144
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
EURUSD 31K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
EURCAD -7.5K
XAUUSD -14K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +74.00 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +95.57 USD
Massima perdita consecutiva: -855.65 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
14.32 × 38
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Non ci sono recensioni
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 23:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 23:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 02:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.04.10 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.31 01:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.22 00:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.28 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
PayJoe88
30USD al mese
-56%
0
0
USD
565
USD
91
0%
888
45%
94%
0.81
-0.82
USD
90%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.