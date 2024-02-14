- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
888
Profit Trade:
406 (45.72%)
Loss Trade:
482 (54.28%)
Best Trade:
74.00 USD
Worst Trade:
-83.02 USD
Profitto lordo:
3 109.71 USD (317 964 pips)
Perdita lorda:
-3 835.45 USD (407 269 pips)
Vincite massime consecutive:
15 (95.57 USD)
Massimo profitto consecutivo:
168.37 USD (11)
Indice di Sharpe:
-0.03
Attività di trading:
94.01%
Massimo carico di deposito:
41.12%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
2
Tempo di attesa medio:
7 giorni
Fattore di recupero:
-0.60
Long Trade:
472 (53.15%)
Short Trade:
416 (46.85%)
Fattore di profitto:
0.81
Profitto previsto:
-0.82 USD
Profitto medio:
7.66 USD
Perdita media:
-7.96 USD
Massime perdite consecutive:
33 (-855.65 USD)
Massima perdita consecutiva:
-855.65 USD (33)
Crescita mensile:
11.78%
Previsione annuale:
142.96%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
1 156.11 USD
Massimale:
1 219.63 USD (90.09%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
90.09% (1 219.76 USD)
Per equità:
75.32% (744.57 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|EURUSD
|84
|NZDUSD
|81
|EURAUD
|47
|AUDNZD
|42
|EURJPY
|40
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|38
|CADJPY
|36
|NZDJPY
|33
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|32
|XAGUSD
|32
|EURCAD
|30
|XAUUSD
|30
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|29
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|20
|GBPNZD
|19
|CHFJPY
|15
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|14
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|12
|EURGBP
|10
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|
20 40 60 80
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|EURUSD
|309
|NZDUSD
|-176
|EURAUD
|104
|AUDNZD
|-133
|EURJPY
|-67
|EURCHF
|-82
|AUDUSD
|33
|CADJPY
|-193
|NZDJPY
|-106
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|-45
|XAGUSD
|213
|EURCAD
|-56
|XAUUSD
|-144
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|36
|GBPUSD
|-82
|USDCAD
|-53
|NZDCAD
|-3
|NZDCHF
|21
|AUDJPY
|-26
|GBPNZD
|-17
|CHFJPY
|-35
|GBPJPY
|40
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|7
|AUDCHF
|-25
|GBPCHF
|-37
|EURGBP
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|EURUSD
|31K
|NZDUSD
|-18K
|EURAUD
|15K
|AUDNZD
|-19K
|EURJPY
|-10K
|EURCHF
|-7.2K
|AUDUSD
|2.6K
|CADJPY
|-29K
|NZDJPY
|-16K
|GBPCAD
|-13K
|USDJPY
|-3.2K
|XAGUSD
|4.3K
|EURCAD
|-7.5K
|XAUUSD
|-14K
|AUDCAD
|-572
|GBPAUD
|9.1K
|GBPUSD
|-9.2K
|USDCAD
|-4.6K
|NZDCAD
|-451
|NZDCHF
|1.8K
|AUDJPY
|-61
|GBPNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|6K
|USDCHF
|-4.5K
|EURNZD
|6K
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURGBP
|772
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +74.00 USD
Worst Trade: -83 USD
Vincite massime consecutive: 11
Massime perdite consecutive: 33
Massimo profitto consecutivo: +95.57 USD
Massima perdita consecutiva: -855.65 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "FinexBisnisSolusi-Real" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
RoboForex-Pro
|1.00 × 1
|
ICMarketsSC-MT5-2
|14.32 × 38
Non ci sono recensioni
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
30USD al mese
-56%
0
0
USD
USD
565
USD
USD
91
0%
888
45%
94%
0.81
-0.82
USD
USD
90%
1:500