- 자본
- 축소
트레이드:
910
이익 거래:
416 (45.71%)
손실 거래:
494 (54.29%)
최고의 거래:
74.00 USD
최악의 거래:
-83.02 USD
총 수익:
3 147.39 USD (320 411 pips)
총 손실:
-3 884.76 USD (411 793 pips)
연속 최대 이익:
15 (95.57 USD)
연속 최대 이익:
168.37 USD (11)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
91.90%
최대 입금량:
41.12%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
-0.60
롱(주식매수):
484 (53.19%)
숏(주식차입매도):
426 (46.81%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.81 USD
평균 이익:
7.57 USD
평균 손실:
-7.86 USD
연속 최대 손실:
33 (-855.65 USD)
연속 최대 손실:
-855.65 USD (33)
월별 성장률:
1.75%
연간 예측:
21.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 156.11 USD
최대한의:
1 219.63 USD (90.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.09% (1 219.76 USD)
자본금별:
75.32% (744.57 USD)
배포
|심볼
|딜
|Sell
|Buy
|EURUSD
|105
|NZDUSD
|81
|EURAUD
|47
|AUDNZD
|42
|EURJPY
|40
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|38
|CADJPY
|36
|NZDJPY
|33
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|32
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|29
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|20
|GBPNZD
|19
|CHFJPY
|15
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|14
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|12
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|심볼
|총 수익, USD
|손실, USD
|수익, USD
|EURUSD
|295
|NZDUSD
|-176
|EURAUD
|104
|AUDNZD
|-133
|EURJPY
|-67
|EURCHF
|-82
|AUDUSD
|33
|CADJPY
|-193
|NZDJPY
|-106
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|-45
|XAGUSD
|213
|XAUUSD
|-142
|EURCAD
|-56
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|36
|GBPUSD
|-82
|USDCAD
|-53
|NZDCAD
|-3
|NZDCHF
|21
|AUDJPY
|-26
|GBPNZD
|-17
|CHFJPY
|-35
|GBPJPY
|40
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|7
|AUDCHF
|-25
|GBPCHF
|-37
|EURGBP
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|심볼
|총 수익, pips
|손실, pips
|수익, pips
|EURUSD
|29K
|NZDUSD
|-18K
|EURAUD
|15K
|AUDNZD
|-19K
|EURJPY
|-10K
|EURCHF
|-7.2K
|AUDUSD
|2.6K
|CADJPY
|-29K
|NZDJPY
|-16K
|GBPCAD
|-13K
|USDJPY
|-3.2K
|XAGUSD
|4.3K
|XAUUSD
|-14K
|EURCAD
|-7.5K
|AUDCAD
|-572
|GBPAUD
|9.1K
|GBPUSD
|-9.2K
|USDCAD
|-4.6K
|NZDCAD
|-451
|NZDCHF
|1.8K
|AUDJPY
|-61
|GBPNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|6K
|USDCHF
|-4.5K
|EURNZD
|6K
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURGBP
|772
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 입금량
- 축소
최고의 거래: +74.00 USD
최악의 거래: -83 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 33
연속 최대 이익: +95.57 USD
연속 최대 손실: -855.65 USD
리뷰 없음
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
주
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
월별 30 USD
-57%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
106
0%
910
45%
92%
0.81
-0.81
USD
USD
90%
1:500