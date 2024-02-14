시그널섹션
시그널 / MetaTrader 5 / PayJoe88
Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
0 리뷰
106
0 / 0 USD
월별 30 USD  복사
다음 이후의 성장 2023 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
  • 성장
  • 잔고
  • 자본
  • 축소
트레이드:
910
이익 거래:
416 (45.71%)
손실 거래:
494 (54.29%)
최고의 거래:
74.00 USD
최악의 거래:
-83.02 USD
총 수익:
3 147.39 USD (320 411 pips)
총 손실:
-3 884.76 USD (411 793 pips)
연속 최대 이익:
15 (95.57 USD)
연속 최대 이익:
168.37 USD (11)
샤프 비율:
-0.03
거래 활동:
91.90%
최대 입금량:
41.12%
최근 거래:
12 시간 전
주별 거래 수:
5
평균 유지 시간:
7 일
회복 요인:
-0.60
롱(주식매수):
484 (53.19%)
숏(주식차입매도):
426 (46.81%)
수익 요인:
0.81
기대수익:
-0.81 USD
평균 이익:
7.57 USD
평균 손실:
-7.86 USD
연속 최대 손실:
33 (-855.65 USD)
연속 최대 손실:
-855.65 USD (33)
월별 성장률:
1.75%
연간 예측:
21.21%
Algo 트레이딩:
0%
잔고에 의한 삭감:
절대적:
1 156.11 USD
최대한의:
1 219.63 USD (90.09%)
상대적 삭감:
잔고별:
90.09% (1 219.76 USD)
자본금별:
75.32% (744.57 USD)

배포

심볼 Sell Buy
EURUSD 105
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
XAUUSD 31
EURCAD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
심볼 총 수익, USD 손실, USD 수익, USD
EURUSD 295
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
XAUUSD -142
EURCAD -56
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
심볼 총 수익, pips 손실, pips 수익, pips
EURUSD 29K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
XAUUSD -14K
EURCAD -7.5K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 입금량
  • 축소
최고의 거래: +74.00 USD
최악의 거래: -83 USD
연속 최대 이익: 11
연속 최대 손실: 33
연속 최대 이익: +95.57 USD
연속 최대 손실: -855.65 USD

리얼개 계정의 다양한 브로커들의 실행 통계를 기반으로 한 평균 편차가 핍(Pip)에 입력됩니다. 이 값은 "FinexBisnisSolusi-Real"의 제공업자의 값과 구독자의 값 간의 차이와 주문 실행 지연에 따라 달라집니다. 값이 낮을수록 복제의 질이 더 훌륭하다는 것을 의미합니다.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
리뷰 없음
2026.01.05 10:04
No swaps are charged on the signal account
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 22:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
실시간으로 거래를 보시려면 로그인 또는 등록으로 하십시오
시그널
가격
성장
구독자
자금
잔고
Expert Advisor
트레이드
이익 %
활동
PF
기대수익
축소
레버리지
PayJoe88
월별 30 USD
-57%
0
0
USD
553
USD
106
0%
910
45%
92%
0.81
-0.81
USD
90%
1:500
복제

MetaTrader에서 거래 복제는 어떻게 수행됩니까? 튜토리얼 영상 시청

시그널에 구독하면 공급업자의 1개월 이내 거래를 복제할 수 있습니다. 구독이 작동하려면 MetaTrader 5 트레이딩 터미널을 사용해야 합니다.

플랫폼을 아직 설치하지 않은 경우, 여기에서 다운로드하실 수 있습니다.