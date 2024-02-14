SinaisSeções
Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
0 comentários
106 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2023 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
909
Negociações com lucro:
415 (45.65%)
Negociações com perda:
494 (54.35%)
Melhor negociação:
74.00 USD
Pior negociação:
-83.02 USD
Lucro bruto:
3 147.03 USD (320 393 pips)
Perda bruta:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (95.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.37 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
91.90%
Depósito máximo carregado:
41.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
-0.60
Negociações longas:
483 (53.14%)
Negociações curtas:
426 (46.86%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.81 USD
Lucro médio:
7.58 USD
Perda média:
-7.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-855.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-855.65 USD (33)
Crescimento mensal:
1.69%
Previsão anual:
20.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 156.11 USD
Máximo:
1 219.63 USD (90.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.09% (1 219.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.32% (744.57 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
EURUSD 104
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
XAUUSD 31
EURCAD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
EURUSD 295
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
XAUUSD -142
EURCAD -56
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
EURUSD 29K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
XAUUSD -14K
EURCAD -7.5K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +74.00 USD
Pior negociação: -83 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +95.57 USD
Máxima perda consecutiva: -855.65 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Sem comentários
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 22:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
