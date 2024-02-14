- Crescimento
Negociações:
909
Negociações com lucro:
415 (45.65%)
Negociações com perda:
494 (54.35%)
Melhor negociação:
74.00 USD
Pior negociação:
-83.02 USD
Lucro bruto:
3 147.03 USD (320 393 pips)
Perda bruta:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
15 (95.57 USD)
Máximo lucro consecutivo:
168.37 USD (11)
Índice de Sharpe:
-0.03
Atividade de negociação:
91.90%
Depósito máximo carregado:
41.12%
Último negócio:
2 dias atrás
Negociações por semana:
2
Tempo médio de espera:
7 dias
Fator de recuperação:
-0.60
Negociações longas:
483 (53.14%)
Negociações curtas:
426 (46.86%)
Fator de lucro:
0.81
Valor esperado:
-0.81 USD
Lucro médio:
7.58 USD
Perda média:
-7.86 USD
Máximo de perdas consecutivas:
33 (-855.65 USD)
Máxima perda consecutiva:
-855.65 USD (33)
Crescimento mensal:
1.69%
Previsão anual:
20.45%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
1 156.11 USD
Máximo:
1 219.63 USD (90.09%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
90.09% (1 219.76 USD)
Pelo Capital Líquido:
75.32% (744.57 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|EURUSD
|104
|NZDUSD
|81
|EURAUD
|47
|AUDNZD
|42
|EURJPY
|40
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|38
|CADJPY
|36
|NZDJPY
|33
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|32
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|29
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|20
|GBPNZD
|19
|CHFJPY
|15
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|14
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|12
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|EURUSD
|295
|NZDUSD
|-176
|EURAUD
|104
|AUDNZD
|-133
|EURJPY
|-67
|EURCHF
|-82
|AUDUSD
|33
|CADJPY
|-193
|NZDJPY
|-106
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|-45
|XAGUSD
|213
|XAUUSD
|-142
|EURCAD
|-56
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|36
|GBPUSD
|-82
|USDCAD
|-53
|NZDCAD
|-3
|NZDCHF
|21
|AUDJPY
|-26
|GBPNZD
|-17
|CHFJPY
|-35
|GBPJPY
|40
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|7
|AUDCHF
|-25
|GBPCHF
|-37
|EURGBP
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|EURUSD
|29K
|NZDUSD
|-18K
|EURAUD
|15K
|AUDNZD
|-19K
|EURJPY
|-10K
|EURCHF
|-7.2K
|AUDUSD
|2.6K
|CADJPY
|-29K
|NZDJPY
|-16K
|GBPCAD
|-13K
|USDJPY
|-3.2K
|XAGUSD
|4.3K
|XAUUSD
|-14K
|EURCAD
|-7.5K
|AUDCAD
|-572
|GBPAUD
|9.1K
|GBPUSD
|-9.2K
|USDCAD
|-4.6K
|NZDCAD
|-451
|NZDCHF
|1.8K
|AUDJPY
|-61
|GBPNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|6K
|USDCHF
|-4.5K
|EURNZD
|6K
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURGBP
|772
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +74.00 USD
Pior negociação: -83 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 11
Máximo de perdas consecutivas: 33
Máximo lucro consecutivo: +95.57 USD
Máxima perda consecutiva: -855.65 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "FinexBisnisSolusi-Real" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
30 USD por mês
-57%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
106
0%
909
45%
92%
0.81
-0.81
USD
USD
90%
1:500