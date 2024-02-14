СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / PayJoe88
Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
0 отзывов
104 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2023 -59%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
907
Прибыльных трейдов:
413 (45.53%)
Убыточных трейдов:
494 (54.47%)
Лучший трейд:
74.00 USD
Худший трейд:
-83.02 USD
Общая прибыль:
3 128.21 USD (319 453 pips)
Общий убыток:
-3 884.68 USD (411 793 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (95.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.37 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
91.90%
Макс. загрузка депозита:
41.12%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
483 (53.25%)
Коротких трейдов:
424 (46.75%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.83 USD
Средняя прибыль:
7.57 USD
Средний убыток:
-7.86 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-855.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-855.65 USD (33)
Прирост в месяц:
-1.59%
Годовой прогноз:
-19.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 156.11 USD
Максимальная:
1 219.63 USD (90.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.09% (1 219.76 USD)
По эквити:
75.32% (744.57 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
EURUSD 102
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
XAUUSD 31
EURCAD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
EURUSD 276
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
XAUUSD -142
EURCAD -56
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
EURUSD 28K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
XAUUSD -14K
EURCAD -7.5K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +74.00 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +95.57 USD
Макс. убыток в серии: -855.65 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Нет отзывов
2025.12.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 05:59
2025.11.18 00:39
2025.11.10 02:45
2025.10.29 23:10
2025.10.15 22:37
2025.10.01 00:55
2025.09.02 22:59
2025.08.24 23:58
2025.08.20 23:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 15:15
2025.08.11 01:13
2025.08.04 02:54
2025.07.21 23:43
2025.07.03 13:45
2025.06.23 20:02
2025.06.05 13:36
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
PayJoe88
30 USD в месяц
-59%
0
0
USD
534
USD
104
0%
907
45%
92%
0.80
-0.83
USD
90%
1:500
Копировать

