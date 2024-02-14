- Прирост
Всего трейдов:
907
Прибыльных трейдов:
413 (45.53%)
Убыточных трейдов:
494 (54.47%)
Лучший трейд:
74.00 USD
Худший трейд:
-83.02 USD
Общая прибыль:
3 128.21 USD (319 453 pips)
Общий убыток:
-3 884.68 USD (411 793 pips)
Макс. серия выигрышей:
15 (95.57 USD)
Макс. прибыль в серии:
168.37 USD (11)
Коэффициент Шарпа:
-0.03
Торговая активность:
91.90%
Макс. загрузка депозита:
41.12%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
1
Ср. время удержания:
7 дней
Фактор восстановления:
-0.62
Длинных трейдов:
483 (53.25%)
Коротких трейдов:
424 (46.75%)
Профит фактор:
0.81
Мат. ожидание:
-0.83 USD
Средняя прибыль:
7.57 USD
Средний убыток:
-7.86 USD
Макс. серия проигрышей:
33 (-855.65 USD)
Макс. убыток в серии:
-855.65 USD (33)
Прирост в месяц:
-1.59%
Годовой прогноз:
-19.24%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
1 156.11 USD
Максимальная:
1 219.63 USD (90.09%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
90.09% (1 219.76 USD)
По эквити:
75.32% (744.57 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|EURUSD
|102
|NZDUSD
|81
|EURAUD
|47
|AUDNZD
|42
|EURJPY
|40
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|38
|CADJPY
|36
|NZDJPY
|33
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|32
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|29
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|20
|GBPNZD
|19
|CHFJPY
|15
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|14
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|12
|EURGBP
|10
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|EURUSD
|276
|NZDUSD
|-176
|EURAUD
|104
|AUDNZD
|-133
|EURJPY
|-67
|EURCHF
|-82
|AUDUSD
|33
|CADJPY
|-193
|NZDJPY
|-106
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|-45
|XAGUSD
|213
|XAUUSD
|-142
|EURCAD
|-56
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|36
|GBPUSD
|-82
|USDCAD
|-53
|NZDCAD
|-3
|NZDCHF
|21
|AUDJPY
|-26
|GBPNZD
|-17
|CHFJPY
|-35
|GBPJPY
|40
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|7
|AUDCHF
|-25
|GBPCHF
|-37
|EURGBP
|10
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|EURUSD
|28K
|NZDUSD
|-18K
|EURAUD
|15K
|AUDNZD
|-19K
|EURJPY
|-10K
|EURCHF
|-7.2K
|AUDUSD
|2.6K
|CADJPY
|-29K
|NZDJPY
|-16K
|GBPCAD
|-13K
|USDJPY
|-3.2K
|XAGUSD
|4.3K
|XAUUSD
|-14K
|EURCAD
|-7.5K
|AUDCAD
|-572
|GBPAUD
|9.1K
|GBPUSD
|-9.2K
|USDCAD
|-4.6K
|NZDCAD
|-451
|NZDCHF
|1.8K
|AUDJPY
|-61
|GBPNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|6K
|USDCHF
|-4.5K
|EURNZD
|6K
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURGBP
|772
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +74.00 USD
Худший трейд: -83 USD
Макс. серия выигрышей: 11
Макс. серия проигрышей: 33
Макс. прибыль в серии: +95.57 USD
Макс. убыток в серии: -855.65 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "FinexBisnisSolusi-Real" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
