- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
909
利益トレード:
415 (45.65%)
損失トレード:
494 (54.35%)
ベストトレード:
74.00 USD
最悪のトレード:
-83.02 USD
総利益:
3 147.03 USD (320 393 pips)
総損失:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
最大連続の勝ち:
15 (95.57 USD)
最大連続利益:
168.37 USD (11)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
91.90%
最大入金額:
41.12%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
-0.60
長いトレード:
483 (53.14%)
短いトレード:
426 (46.86%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.81 USD
平均利益:
7.58 USD
平均損失:
-7.86 USD
最大連続の負け:
33 (-855.65 USD)
最大連続損失:
-855.65 USD (33)
月間成長:
1.69%
年間予想:
20.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 156.11 USD
最大の:
1 219.63 USD (90.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
90.09% (1 219.76 USD)
エクイティによる:
75.32% (744.57 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|EURUSD
|104
|NZDUSD
|81
|EURAUD
|47
|AUDNZD
|42
|EURJPY
|40
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|38
|CADJPY
|36
|NZDJPY
|33
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|32
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|29
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|20
|GBPNZD
|19
|CHFJPY
|15
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|14
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|12
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|EURUSD
|295
|NZDUSD
|-176
|EURAUD
|104
|AUDNZD
|-133
|EURJPY
|-67
|EURCHF
|-82
|AUDUSD
|33
|CADJPY
|-193
|NZDJPY
|-106
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|-45
|XAGUSD
|213
|XAUUSD
|-142
|EURCAD
|-56
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|36
|GBPUSD
|-82
|USDCAD
|-53
|NZDCAD
|-3
|NZDCHF
|21
|AUDJPY
|-26
|GBPNZD
|-17
|CHFJPY
|-35
|GBPJPY
|40
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|7
|AUDCHF
|-25
|GBPCHF
|-37
|EURGBP
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|EURUSD
|29K
|NZDUSD
|-18K
|EURAUD
|15K
|AUDNZD
|-19K
|EURJPY
|-10K
|EURCHF
|-7.2K
|AUDUSD
|2.6K
|CADJPY
|-29K
|NZDJPY
|-16K
|GBPCAD
|-13K
|USDJPY
|-3.2K
|XAGUSD
|4.3K
|XAUUSD
|-14K
|EURCAD
|-7.5K
|AUDCAD
|-572
|GBPAUD
|9.1K
|GBPUSD
|-9.2K
|USDCAD
|-4.6K
|NZDCAD
|-451
|NZDCHF
|1.8K
|AUDJPY
|-61
|GBPNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|6K
|USDCHF
|-4.5K
|EURNZD
|6K
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURGBP
|772
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +74.00 USD
最悪のトレード: -83 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +95.57 USD
最大連続損失: -855.65 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-57%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
106
0%
909
45%
92%
0.81
-0.81
USD
USD
90%
1:500