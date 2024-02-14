シグナルセクション
Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
レビュー0件
106週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2023 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
909
利益トレード:
415 (45.65%)
損失トレード:
494 (54.35%)
ベストトレード:
74.00 USD
最悪のトレード:
-83.02 USD
総利益:
3 147.03 USD (320 393 pips)
総損失:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
最大連続の勝ち:
15 (95.57 USD)
最大連続利益:
168.37 USD (11)
シャープレシオ:
-0.03
取引アクティビティ:
91.90%
最大入金額:
41.12%
最近のトレード:
3 日前
1週間当たりの取引:
2
平均保有時間:
7 日
リカバリーファクター:
-0.60
長いトレード:
483 (53.14%)
短いトレード:
426 (46.86%)
プロフィットファクター:
0.81
期待されたペイオフ:
-0.81 USD
平均利益:
7.58 USD
平均損失:
-7.86 USD
最大連続の負け:
33 (-855.65 USD)
最大連続損失:
-855.65 USD (33)
月間成長:
1.69%
年間予想:
20.45%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
1 156.11 USD
最大の:
1 219.63 USD (90.09%)
比較ドローダウン:
残高による:
90.09% (1 219.76 USD)
エクイティによる:
75.32% (744.57 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
EURUSD 104
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
XAUUSD 31
EURCAD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
EURUSD 295
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
XAUUSD -142
EURCAD -56
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
EURUSD 29K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
XAUUSD -14K
EURCAD -7.5K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +74.00 USD
最悪のトレード: -83 USD
最大連続の勝ち: 11
最大連続の負け: 33
最大連続利益: +95.57 USD
最大連続損失: -855.65 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"FinexBisnisSolusi-Real"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
レビューなし
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 22:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
