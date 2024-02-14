- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
909
Gewinntrades:
415 (45.65%)
Verlusttrades:
494 (54.35%)
Bester Trade:
74.00 USD
Schlechtester Trade:
-83.02 USD
Bruttoprofit:
3 147.03 USD (320 393 pips)
Bruttoverlust:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (95.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.37 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
91.90%
Max deposit load:
41.12%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
-0.60
Long-Positionen:
483 (53.14%)
Short-Positionen:
426 (46.86%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-855.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-855.65 USD (33)
Wachstum pro Monat :
1.69%
Jahresprognose:
20.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 156.11 USD
Maximaler:
1 219.63 USD (90.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.09% (1 219.76 USD)
Kapital:
75.32% (744.57 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURUSD
|104
|NZDUSD
|81
|EURAUD
|47
|AUDNZD
|42
|EURJPY
|40
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|38
|CADJPY
|36
|NZDJPY
|33
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|32
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|29
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|20
|GBPNZD
|19
|CHFJPY
|15
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|14
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|12
|EURGBP
|10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURUSD
|295
|NZDUSD
|-176
|EURAUD
|104
|AUDNZD
|-133
|EURJPY
|-67
|EURCHF
|-82
|AUDUSD
|33
|CADJPY
|-193
|NZDJPY
|-106
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|-45
|XAGUSD
|213
|XAUUSD
|-142
|EURCAD
|-56
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|36
|GBPUSD
|-82
|USDCAD
|-53
|NZDCAD
|-3
|NZDCHF
|21
|AUDJPY
|-26
|GBPNZD
|-17
|CHFJPY
|-35
|GBPJPY
|40
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|7
|AUDCHF
|-25
|GBPCHF
|-37
|EURGBP
|10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURUSD
|29K
|NZDUSD
|-18K
|EURAUD
|15K
|AUDNZD
|-19K
|EURJPY
|-10K
|EURCHF
|-7.2K
|AUDUSD
|2.6K
|CADJPY
|-29K
|NZDJPY
|-16K
|GBPCAD
|-13K
|USDJPY
|-3.2K
|XAGUSD
|4.3K
|XAUUSD
|-14K
|EURCAD
|-7.5K
|AUDCAD
|-572
|GBPAUD
|9.1K
|GBPUSD
|-9.2K
|USDCAD
|-4.6K
|NZDCAD
|-451
|NZDCHF
|1.8K
|AUDJPY
|-61
|GBPNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|6K
|USDCHF
|-4.5K
|EURNZD
|6K
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURGBP
|772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +74.00 USD
Schlechtester Trade: -83 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -855.65 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-57%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
106
0%
909
45%
92%
0.81
-0.81
USD
USD
90%
1:500