Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
0 Bewertungen
106 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2023 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
909
Gewinntrades:
415 (45.65%)
Verlusttrades:
494 (54.35%)
Bester Trade:
74.00 USD
Schlechtester Trade:
-83.02 USD
Bruttoprofit:
3 147.03 USD (320 393 pips)
Bruttoverlust:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
15 (95.57 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
168.37 USD (11)
Sharpe Ratio:
-0.03
Trading-Aktivität:
91.90%
Max deposit load:
41.12%
Letzter Trade:
3 Tage
Trades pro Woche:
2
Durchschn. Haltezeit:
7 Tage
Erholungsfaktor:
-0.60
Long-Positionen:
483 (53.14%)
Short-Positionen:
426 (46.86%)
Profit-Faktor:
0.81
Mathematische Gewinnerwartung:
-0.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
7.58 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-7.86 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
33 (-855.65 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-855.65 USD (33)
Wachstum pro Monat :
1.69%
Jahresprognose:
20.45%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
1 156.11 USD
Maximaler:
1 219.63 USD (90.09%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
90.09% (1 219.76 USD)
Kapital:
75.32% (744.57 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURUSD 104
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
XAUUSD 31
EURCAD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURUSD 295
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
XAUUSD -142
EURCAD -56
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURUSD 29K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
XAUUSD -14K
EURCAD -7.5K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +74.00 USD
Schlechtester Trade: -83 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 11
Max. aufeinandergehende Verluste: 33
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +95.57 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -855.65 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "FinexBisnisSolusi-Real" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Keine Bewertungen
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 04:58
No swaps are charged
2026.01.05 03:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2026.01.02 10:56
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.24 02:14
No swaps are charged on the signal account
2025.12.21 11:11
Low trading activity - only 6 trades detected in the last month
2025.12.11 02:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.12.11 01:43
No trading activity detected on the Signal's account for the last 6 days
2025.11.18 05:59
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.18 00:39
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.10 02:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.29 23:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.15 22:37
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.10.01 00:55
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
PayJoe88
30 USD pro Monat
-57%
0
0
USD
553
USD
106
0%
909
45%
92%
0.81
-0.81
USD
90%
1:500
