Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
0 comentarios
106 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2023 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
909
Transacciones Rentables:
415 (45.65%)
Transacciones Irrentables:
494 (54.35%)
Mejor transacción:
74.00 USD
Peor transacción:
-83.02 USD
Beneficio Bruto:
3 147.03 USD (320 393 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (95.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.37 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
91.90%
Carga máxima del depósito:
41.12%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
-0.60
Transacciones Largas:
483 (53.14%)
Transacciones Cortas:
426 (46.86%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-0.81 USD
Beneficio medio:
7.58 USD
Pérdidas medias:
-7.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-855.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-855.65 USD (33)
Crecimiento al mes:
1.69%
Pronóstico anual:
20.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 156.11 USD
Máxima:
1 219.63 USD (90.09%)
Reducción relativa:
De balance:
90.09% (1 219.76 USD)
De fondos:
75.32% (744.57 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
EURUSD 104
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
XAUUSD 31
EURCAD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
EURUSD 295
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
XAUUSD -142
EURCAD -56
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
EURUSD 29K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
XAUUSD -14K
EURCAD -7.5K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +74.00 USD
Peor transacción: -83 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 33
Beneficio máximo consecutivo: +95.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -855.65 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
PayJoe88
30 USD al mes
-57%
0
0
USD
553
USD
106
0%
909
45%
92%
0.81
-0.81
USD
90%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.