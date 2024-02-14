- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
909
Transacciones Rentables:
415 (45.65%)
Transacciones Irrentables:
494 (54.35%)
Mejor transacción:
74.00 USD
Peor transacción:
-83.02 USD
Beneficio Bruto:
3 147.03 USD (320 393 pips)
Pérdidas Brutas:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
15 (95.57 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
168.37 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Actividad comercial:
91.90%
Carga máxima del depósito:
41.12%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
2
Tiempo medio de espera:
7 días
Factor de Recuperación:
-0.60
Transacciones Largas:
483 (53.14%)
Transacciones Cortas:
426 (46.86%)
Factor de Beneficio:
0.81
Beneficio Esperado:
-0.81 USD
Beneficio medio:
7.58 USD
Pérdidas medias:
-7.86 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
33 (-855.65 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-855.65 USD (33)
Crecimiento al mes:
1.69%
Pronóstico anual:
20.45%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
1 156.11 USD
Máxima:
1 219.63 USD (90.09%)
Reducción relativa:
De balance:
90.09% (1 219.76 USD)
De fondos:
75.32% (744.57 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|EURUSD
|104
|NZDUSD
|81
|EURAUD
|47
|AUDNZD
|42
|EURJPY
|40
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|38
|CADJPY
|36
|NZDJPY
|33
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|32
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|29
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|20
|GBPNZD
|19
|CHFJPY
|15
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|14
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|12
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|EURUSD
|295
|NZDUSD
|-176
|EURAUD
|104
|AUDNZD
|-133
|EURJPY
|-67
|EURCHF
|-82
|AUDUSD
|33
|CADJPY
|-193
|NZDJPY
|-106
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|-45
|XAGUSD
|213
|XAUUSD
|-142
|EURCAD
|-56
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|36
|GBPUSD
|-82
|USDCAD
|-53
|NZDCAD
|-3
|NZDCHF
|21
|AUDJPY
|-26
|GBPNZD
|-17
|CHFJPY
|-35
|GBPJPY
|40
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|7
|AUDCHF
|-25
|GBPCHF
|-37
|EURGBP
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|EURUSD
|29K
|NZDUSD
|-18K
|EURAUD
|15K
|AUDNZD
|-19K
|EURJPY
|-10K
|EURCHF
|-7.2K
|AUDUSD
|2.6K
|CADJPY
|-29K
|NZDJPY
|-16K
|GBPCAD
|-13K
|USDJPY
|-3.2K
|XAGUSD
|4.3K
|XAUUSD
|-14K
|EURCAD
|-7.5K
|AUDCAD
|-572
|GBPAUD
|9.1K
|GBPUSD
|-9.2K
|USDCAD
|-4.6K
|NZDCAD
|-451
|NZDCHF
|1.8K
|AUDJPY
|-61
|GBPNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|6K
|USDCHF
|-4.5K
|EURNZD
|6K
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURGBP
|772
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +74.00 USD
Peor transacción: -83 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 11
Máximo de pérdidas consecutivas: 33
Beneficio máximo consecutivo: +95.57 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -855.65 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "FinexBisnisSolusi-Real" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-MT5-4
|1.57 × 14
|
ICMarketsSC-MT5-2
|8.82 × 145
|
RoboForex-Pro
|11.50 × 2
No hay comentarios
