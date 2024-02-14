SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / PayJoe88
Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
0 avis
91 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 30 USD par mois
croissance depuis 2023 -56%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
888
Bénéfice trades:
406 (45.72%)
Perte trades:
482 (54.28%)
Meilleure transaction:
74.00 USD
Pire transaction:
-83.02 USD
Bénéfice brut:
3 109.71 USD (317 964 pips)
Perte brute:
-3 835.45 USD (407 269 pips)
Gains consécutifs maximales:
15 (95.57 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
168.37 USD (11)
Ratio de Sharpe:
-0.03
Activité de trading:
94.01%
Charge de dépôt maximale:
41.12%
Dernier trade:
2 il y a quelques jours
Trades par semaine:
2
Temps de détention moyen:
7 jours
Facteur de récupération:
-0.60
Longs trades:
472 (53.15%)
Courts trades:
416 (46.85%)
Facteur de profit:
0.81
Rendement attendu:
-0.82 USD
Bénéfice moyen:
7.66 USD
Perte moyenne:
-7.96 USD
Pertes consécutives maximales:
33 (-855.65 USD)
Perte consécutive maximale:
-855.65 USD (33)
Croissance mensuelle:
11.78%
Prévision annuelle:
142.96%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
1 156.11 USD
Maximal:
1 219.63 USD (90.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
90.09% (1 219.76 USD)
Par fonds propres:
75.32% (744.57 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURUSD 84
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
EURCAD 30
XAUUSD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURUSD 309
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
EURCAD -56
XAUUSD -144
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURUSD 31K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
EURCAD -7.5K
XAUUSD -14K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +74.00 USD
Pire transaction: -83 USD
Gains consécutifs maximales: 11
Pertes consécutives maximales: 33
Bénéfice consécutif maximal: +95.57 USD
Perte consécutive maximale: -855.65 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "FinexBisnisSolusi-Real" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

RoboForex-Pro
1.00 × 1
ICMarketsSC-MT5-2
14.54 × 35
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Aucun avis
2025.09.02 22:59
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.24 23:58
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.20 23:43
Low trading activity - only 4 trades detected in the last month
2025.08.15 15:15
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.08.11 01:13
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.08.04 02:54
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.21 23:43
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.07.03 13:45
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.23 20:02
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.06.05 13:36
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.28 23:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.05.26 02:22
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.05.26 02:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.05.10 10:40
Low trading activity - only 5 trades detected in the last month
2025.04.10 09:26
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.04.04 15:18
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.03.31 01:13
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.03.27 23:22
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.03.22 00:36
Low trading activity - only 7 trades detected in the last month
2025.01.28 05:04
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
PayJoe88
30 USD par mois
-56%
0
0
USD
565
USD
91
0%
888
45%
94%
0.81
-0.82
USD
90%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 5 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.