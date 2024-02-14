- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
909
盈利交易:
415 (45.65%)
亏损交易:
494 (54.35%)
最好交易:
74.00 USD
最差交易:
-83.02 USD
毛利:
3 147.03 USD (320 393 pips)
毛利亏损:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
最大连续赢利:
15 (95.57 USD)
最大连续盈利:
168.37 USD (11)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
91.90%
最大入金加载:
41.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 天
采收率:
-0.60
长期交易:
483 (53.14%)
短期交易:
426 (46.86%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.81 USD
平均利润:
7.58 USD
平均损失:
-7.86 USD
最大连续失误:
33 (-855.65 USD)
最大连续亏损:
-855.65 USD (33)
每月增长:
1.69%
年度预测:
20.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 156.11 USD
最大值:
1 219.63 USD (90.09%)
相对跌幅:
结余:
90.09% (1 219.76 USD)
净值:
75.32% (744.57 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURUSD
|104
|NZDUSD
|81
|EURAUD
|47
|AUDNZD
|42
|EURJPY
|40
|EURCHF
|38
|AUDUSD
|38
|CADJPY
|36
|NZDJPY
|33
|GBPCAD
|33
|USDJPY
|32
|XAGUSD
|32
|XAUUSD
|31
|EURCAD
|30
|AUDCAD
|30
|GBPAUD
|30
|GBPUSD
|29
|USDCAD
|27
|NZDCAD
|24
|NZDCHF
|22
|AUDJPY
|20
|GBPNZD
|19
|CHFJPY
|15
|GBPJPY
|14
|USDCHF
|14
|EURNZD
|13
|AUDCHF
|13
|GBPCHF
|12
|EURGBP
|10
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURUSD
|295
|NZDUSD
|-176
|EURAUD
|104
|AUDNZD
|-133
|EURJPY
|-67
|EURCHF
|-82
|AUDUSD
|33
|CADJPY
|-193
|NZDJPY
|-106
|GBPCAD
|-93
|USDJPY
|-45
|XAGUSD
|213
|XAUUSD
|-142
|EURCAD
|-56
|AUDCAD
|5
|GBPAUD
|36
|GBPUSD
|-82
|USDCAD
|-53
|NZDCAD
|-3
|NZDCHF
|21
|AUDJPY
|-26
|GBPNZD
|-17
|CHFJPY
|-35
|GBPJPY
|40
|USDCHF
|-127
|EURNZD
|7
|AUDCHF
|-25
|GBPCHF
|-37
|EURGBP
|10
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|
200 400 600 800 1K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURUSD
|29K
|NZDUSD
|-18K
|EURAUD
|15K
|AUDNZD
|-19K
|EURJPY
|-10K
|EURCHF
|-7.2K
|AUDUSD
|2.6K
|CADJPY
|-29K
|NZDJPY
|-16K
|GBPCAD
|-13K
|USDJPY
|-3.2K
|XAGUSD
|4.3K
|XAUUSD
|-14K
|EURCAD
|-7.5K
|AUDCAD
|-572
|GBPAUD
|9.1K
|GBPUSD
|-9.2K
|USDCAD
|-4.6K
|NZDCAD
|-451
|NZDCHF
|1.8K
|AUDJPY
|-61
|GBPNZD
|-1.4K
|CHFJPY
|-2.9K
|GBPJPY
|6K
|USDCHF
|-4.5K
|EURNZD
|6K
|AUDCHF
|-2.2K
|GBPCHF
|-3.2K
|EURGBP
|772
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +74.00 USD
最差交易: -83 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +95.57 USD
最大连续亏损: -855.65 USD
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-57%
0
0
USD
USD
553
USD
USD
106
0%
909
45%
92%
0.81
-0.81
USD
USD
90%
1:500