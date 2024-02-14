信号部分
Rully Adi Saputra S T

PayJoe88

Rully Adi Saputra S T
106
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2023 -57%
FinexBisnisSolusi-Real
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
909
盈利交易:
415 (45.65%)
亏损交易:
494 (54.35%)
最好交易:
74.00 USD
最差交易:
-83.02 USD
毛利:
3 147.03 USD (320 393 pips)
毛利亏损:
-3 884.70 USD (411 793 pips)
最大连续赢利:
15 (95.57 USD)
最大连续盈利:
168.37 USD (11)
夏普比率:
-0.03
交易活动:
91.90%
最大入金加载:
41.12%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
2
平均持有时间:
7 天
采收率:
-0.60
长期交易:
483 (53.14%)
短期交易:
426 (46.86%)
利润因子:
0.81
预期回报:
-0.81 USD
平均利润:
7.58 USD
平均损失:
-7.86 USD
最大连续失误:
33 (-855.65 USD)
最大连续亏损:
-855.65 USD (33)
每月增长:
1.69%
年度预测:
20.45%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
1 156.11 USD
最大值:
1 219.63 USD (90.09%)
相对跌幅:
结余:
90.09% (1 219.76 USD)
净值:
75.32% (744.57 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURUSD 104
NZDUSD 81
EURAUD 47
AUDNZD 42
EURJPY 40
EURCHF 38
AUDUSD 38
CADJPY 36
NZDJPY 33
GBPCAD 33
USDJPY 32
XAGUSD 32
XAUUSD 31
EURCAD 30
AUDCAD 30
GBPAUD 30
GBPUSD 29
USDCAD 27
NZDCAD 24
NZDCHF 22
AUDJPY 20
GBPNZD 19
CHFJPY 15
GBPJPY 14
USDCHF 14
EURNZD 13
AUDCHF 13
GBPCHF 12
EURGBP 10
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURUSD 295
NZDUSD -176
EURAUD 104
AUDNZD -133
EURJPY -67
EURCHF -82
AUDUSD 33
CADJPY -193
NZDJPY -106
GBPCAD -93
USDJPY -45
XAGUSD 213
XAUUSD -142
EURCAD -56
AUDCAD 5
GBPAUD 36
GBPUSD -82
USDCAD -53
NZDCAD -3
NZDCHF 21
AUDJPY -26
GBPNZD -17
CHFJPY -35
GBPJPY 40
USDCHF -127
EURNZD 7
AUDCHF -25
GBPCHF -37
EURGBP 10
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
200 400 600 800 1K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURUSD 29K
NZDUSD -18K
EURAUD 15K
AUDNZD -19K
EURJPY -10K
EURCHF -7.2K
AUDUSD 2.6K
CADJPY -29K
NZDJPY -16K
GBPCAD -13K
USDJPY -3.2K
XAGUSD 4.3K
XAUUSD -14K
EURCAD -7.5K
AUDCAD -572
GBPAUD 9.1K
GBPUSD -9.2K
USDCAD -4.6K
NZDCAD -451
NZDCHF 1.8K
AUDJPY -61
GBPNZD -1.4K
CHFJPY -2.9K
GBPJPY 6K
USDCHF -4.5K
EURNZD 6K
AUDCHF -2.2K
GBPCHF -3.2K
EURGBP 772
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +74.00 USD
最差交易: -83 USD
最大连续赢利: 11
最大连续失误: 33
最大连续盈利: +95.57 USD
最大连续亏损: -855.65 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 FinexBisnisSolusi-Real 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ICMarketsSC-MT5-4
1.57 × 14
ICMarketsSC-MT5-2
8.82 × 145
RoboForex-Pro
11.50 × 2
