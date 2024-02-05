- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
1 221
Kârla kapanan işlemler:
795 (65.11%)
Zararla kapanan işlemler:
426 (34.89%)
En iyi işlem:
379.42 USD
En kötü işlem:
-389.59 USD
Brüt kâr:
13 358.10 USD (470 069 pips)
Brüt zarar:
-8 055.30 USD (202 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (27.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 849.91 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
95.58%
Maks. mevduat yükü:
112.16%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.07
Alış işlemleri:
866 (70.93%)
Satış işlemleri:
355 (29.07%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
4.34 USD
Ortalama kâr:
16.80 USD
Ortalama zarar:
-18.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-50.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-389.59 USD (1)
Aylık büyüme:
11.17%
Yıllık tahmin:
135.55%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
371.80 USD
Maksimum:
478.98 USD (22.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.73% (478.98 USD)
Varlığa göre:
53.67% (591.73 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|830
|XAGUSD
|268
|EURUSD
|115
|GBPUSD
|7
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|4.1K
|EURUSD
|189
|GBPUSD
|-43
|USDCHF
|0
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|183K
|XAGUSD
|83K
|EURUSD
|2.2K
|GBPUSD
|-269
|USDCHF
|4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +379.42 USD
En kötü işlem: -390 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.02 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
CapitalCityMarkets-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
MonetaMarkets-Live01
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 237
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 444
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
ICMarkets-Live01
|0.43 × 185
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 33 USD
779%
0
0
USD
USD
5.8K
USD
USD
99
23%
1 221
65%
96%
1.65
4.34
USD
USD
54%
1:30