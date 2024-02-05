SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 4 / MAYIS
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
0 inceleme
Güvenilirlik
99 hafta
0 / 0 USD
Ayda 33 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2024 779%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1 221
Kârla kapanan işlemler:
795 (65.11%)
Zararla kapanan işlemler:
426 (34.89%)
En iyi işlem:
379.42 USD
En kötü işlem:
-389.59 USD
Brüt kâr:
13 358.10 USD (470 069 pips)
Brüt zarar:
-8 055.30 USD (202 104 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
26 (27.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 849.91 USD (15)
Sharpe oranı:
0.10
Alım-satım etkinliği:
95.58%
Maks. mevduat yükü:
112.16%
En son işlem:
18 saat önce
Hafta başına işlemler:
31
Ort. tutma süresi:
2 gün
Düzelme faktörü:
11.07
Alış işlemleri:
866 (70.93%)
Satış işlemleri:
355 (29.07%)
Kâr faktörü:
1.66
Beklenen getiri:
4.34 USD
Ortalama kâr:
16.80 USD
Ortalama zarar:
-18.91 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-50.02 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-389.59 USD (1)
Aylık büyüme:
11.17%
Yıllık tahmin:
135.55%
Algo alım-satım:
23%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
371.80 USD
Maksimum:
478.98 USD (22.73%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
22.73% (478.98 USD)
Varlığa göre:
53.67% (591.73 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 268
EURUSD 115
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 4.1K
EURUSD 189
GBPUSD -43
USDCHF 0
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 83K
EURUSD 2.2K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +379.42 USD
En kötü işlem: -390 USD
Maksimum ardışık kazanç: 15
Maksimum ardışık kayıp: 1
Maksimum ardışık kâr: +27.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -50.02 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "TickmillUK-Live03" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Coinexx-Live
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
OneTrade-Real
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
141 daha fazla...
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
MAYIS
Ayda 33 USD
779%
0
0
USD
5.8K
USD
99
23%
1 221
65%
96%
1.65
4.34
USD
54%
1:30
Kopyala

