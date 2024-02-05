- Прирост
Всего трейдов:
1 274
Прибыльных трейдов:
834 (65.46%)
Убыточных трейдов:
440 (34.54%)
Лучший трейд:
379.42 USD
Худший трейд:
-389.59 USD
Общая прибыль:
15 241.13 USD (501 505 pips)
Общий убыток:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (27.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 849.91 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.58%
Макс. загрузка депозита:
112.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.08
Длинных трейдов:
899 (70.57%)
Коротких трейдов:
375 (29.43%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
18.27 USD
Средний убыток:
-20.40 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-50.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-389.59 USD (1)
Прирост в месяц:
28.14%
Годовой прогноз:
341.40%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
371.80 USD
Максимальная:
478.98 USD (22.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.73% (478.98 USD)
По эквити:
53.67% (591.73 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|830
|XAGUSD
|292
|EURUSD
|144
|GBPUSD
|7
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|4.9K
|EURUSD
|336
|GBPUSD
|-43
|USDCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|183K
|XAGUSD
|104K
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-269
|USDCHF
|4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +379.42 USD
Худший трейд: -390 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.09 USD
Макс. убыток в серии: -50.02 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
CapitalCityMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
MonetaMarkets-Live01
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 237
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 444
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
ICMarkets-Live01
|0.43 × 185
Нет отзывов
