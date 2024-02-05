СигналыРазделы
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
0 отзывов
Надежность
100 недель
0 / 0 USD
Копировать за 33 USD в месяц
прирост с 2024 925%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
1 274
Прибыльных трейдов:
834 (65.46%)
Убыточных трейдов:
440 (34.54%)
Лучший трейд:
379.42 USD
Худший трейд:
-389.59 USD
Общая прибыль:
15 241.13 USD (501 505 pips)
Общий убыток:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
Макс. серия выигрышей:
26 (27.09 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 849.91 USD (15)
Коэффициент Шарпа:
0.10
Торговая активность:
95.58%
Макс. загрузка депозита:
112.16%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
42
Ср. время удержания:
2 дня
Фактор восстановления:
13.08
Длинных трейдов:
899 (70.57%)
Коротких трейдов:
375 (29.43%)
Профит фактор:
1.70
Мат. ожидание:
4.92 USD
Средняя прибыль:
18.27 USD
Средний убыток:
-20.40 USD
Макс. серия проигрышей:
7 (-50.02 USD)
Макс. убыток в серии:
-389.59 USD (1)
Прирост в месяц:
28.14%
Годовой прогноз:
341.40%
Алготрейдинг:
25%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
371.80 USD
Максимальная:
478.98 USD (22.73%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
22.73% (478.98 USD)
По эквити:
53.67% (591.73 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 292
EURUSD 144
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 4.9K
EURUSD 336
GBPUSD -43
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 104K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +379.42 USD
Худший трейд: -390 USD
Макс. серия выигрышей: 15
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +27.09 USD
Макс. убыток в серии: -50.02 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "TickmillUK-Live03" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
еще 141...
Нет отзывов
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 07:56
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
