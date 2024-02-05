- Incremento
Total de Trades:
1 286
Transacciones Rentables:
846 (65.78%)
Transacciones Irrentables:
440 (34.21%)
Mejor transacción:
483.87 USD
Peor transacción:
-389.59 USD
Beneficio Bruto:
17 578.60 USD (548 285 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (27.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 611.45 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
95.58%
Carga máxima del depósito:
112.16%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.96
Transacciones Largas:
911 (70.84%)
Transacciones Cortas:
375 (29.16%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
6.69 USD
Beneficio medio:
20.78 USD
Pérdidas medias:
-20.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-50.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-389.59 USD (1)
Crecimiento al mes:
73.28%
Pronóstico anual:
889.10%
Trading algorítmico:
26%
Reducción de balance:
Absoluto:
371.80 USD
Máxima:
478.98 USD (22.73%)
Reducción relativa:
De balance:
22.73% (478.98 USD)
De fondos:
53.67% (591.73 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|830
|XAGUSD
|304
|EURUSD
|144
|GBPUSD
|7
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|7.3K
|EURUSD
|336
|GBPUSD
|-43
|USDCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|183K
|XAGUSD
|151K
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-269
|USDCHF
|4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +483.87 USD
Peor transacción: -390 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +27.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.02 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TickmillUK-Live03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
CapitalCityMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
MonetaMarkets-Live01
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 237
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 444
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
ICMarkets-Live01
|0.43 × 185
otros 141...Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
33 USD al mes
1 278%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
101
26%
1 286
65%
96%
1.95
6.69
USD
USD
54%
1:30