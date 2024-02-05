SeñalesSecciones
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
0 comentarios
Fiabilidad
101 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2024 1 278%
TickmillUK-Live03
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
1 286
Transacciones Rentables:
846 (65.78%)
Transacciones Irrentables:
440 (34.21%)
Mejor transacción:
483.87 USD
Peor transacción:
-389.59 USD
Beneficio Bruto:
17 578.60 USD (548 285 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
26 (27.09 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
2 611.45 USD (15)
Ratio de Sharpe:
0.12
Actividad comercial:
95.58%
Carga máxima del depósito:
112.16%
Último trade:
2 horas
Trades a la semana:
40
Tiempo medio de espera:
2 días
Factor de Recuperación:
17.96
Transacciones Largas:
911 (70.84%)
Transacciones Cortas:
375 (29.16%)
Factor de Beneficio:
1.96
Beneficio Esperado:
6.69 USD
Beneficio medio:
20.78 USD
Pérdidas medias:
-20.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
7 (-50.02 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-389.59 USD (1)
Crecimiento al mes:
73.28%
Pronóstico anual:
889.10%
Trading algorítmico:
26%
Reducción de balance:
Absoluto:
371.80 USD
Máxima:
478.98 USD (22.73%)
Reducción relativa:
De balance:
22.73% (478.98 USD)
De fondos:
53.67% (591.73 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 304
EURUSD 144
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 7.3K
EURUSD 336
GBPUSD -43
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 151K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +483.87 USD
Peor transacción: -390 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 15
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +27.09 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -50.02 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "TickmillUK-Live03" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
otros 141...
