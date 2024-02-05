- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
1 286
利益トレード:
846 (65.78%)
損失トレード:
440 (34.21%)
ベストトレード:
483.87 USD
最悪のトレード:
-389.59 USD
総利益:
17 578.60 USD (548 285 pips)
総損失:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
最大連続の勝ち:
26 (27.09 USD)
最大連続利益:
2 611.45 USD (15)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
95.58%
最大入金額:
112.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
17.96
長いトレード:
911 (70.84%)
短いトレード:
375 (29.16%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
6.69 USD
平均利益:
20.78 USD
平均損失:
-20.40 USD
最大連続の負け:
7 (-50.02 USD)
最大連続損失:
-389.59 USD (1)
月間成長:
73.28%
年間予想:
889.10%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
371.80 USD
最大の:
478.98 USD (22.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.73% (478.98 USD)
エクイティによる:
53.67% (591.73 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|830
|XAGUSD
|304
|EURUSD
|144
|GBPUSD
|7
|USDCHF
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1K
|XAGUSD
|7.3K
|EURUSD
|336
|GBPUSD
|-43
|USDCHF
|0
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|183K
|XAGUSD
|151K
|EURUSD
|3.4K
|GBPUSD
|-269
|USDCHF
|4
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +483.87 USD
最悪のトレード: -390 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.09 USD
最大連続損失: -50.02 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ICMarketsSC-Live12
|0.00 × 2
|
ICMCapitalVC-LIVE3
|0.00 × 1
|
Coinexx-Live
|0.00 × 1
|
CapitalCityMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OneTrade-Real
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge12
|0.00 × 2
|
Pepperstone-Edge02
|0.00 × 2
|
Atom8-Live
|0.00 × 2
|
ICMarketsSC-Live26
|0.00 × 2
|
GlobalPrime-Live
|0.00 × 1
|
ICMarketsSC-Live09
|0.00 × 2
|
ICMCapital-Real
|0.00 × 1
|
PepperstoneUK-Edge10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-Live23
|0.00 × 2
|
ICMarkets-Live18
|0.15 × 256
|
Pepperstone-Edge05
|0.29 × 14
|
MonetaMarkets-Live01
|0.29 × 7
|
Pepperstone-Edge07
|0.30 × 20
|
ICMarkets-Live04
|0.32 × 237
|
XM.COM-Real 17
|0.32 × 124
|
UniverseWheel-Live
|0.33 × 12
|
ICMarkets-Live15
|0.34 × 159
|
ICMarkets-Live02
|0.35 × 444
|
ICMarkets-Live07
|0.36 × 318
|
ICMarkets-Live01
|0.43 × 185
141 より多く...リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
33 USD/月
1 278%
0
0
USD
USD
9.1K
USD
USD
101
26%
1 286
65%
96%
1.95
6.69
USD
USD
54%
1:30