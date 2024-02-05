シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 4 / MAYIS
Inanc Senocak

MAYIS

Inanc Senocak
レビュー0件
信頼性
101週間
0 / 0 USD
月額  33  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2024 1 278%
TickmillUK-Live03
1:30
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
1 286
利益トレード:
846 (65.78%)
損失トレード:
440 (34.21%)
ベストトレード:
483.87 USD
最悪のトレード:
-389.59 USD
総利益:
17 578.60 USD (548 285 pips)
総損失:
-8 974.94 USD (211 962 pips)
最大連続の勝ち:
26 (27.09 USD)
最大連続利益:
2 611.45 USD (15)
シャープレシオ:
0.12
取引アクティビティ:
95.58%
最大入金額:
112.16%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
40
平均保有時間:
2 日
リカバリーファクター:
17.96
長いトレード:
911 (70.84%)
短いトレード:
375 (29.16%)
プロフィットファクター:
1.96
期待されたペイオフ:
6.69 USD
平均利益:
20.78 USD
平均損失:
-20.40 USD
最大連続の負け:
7 (-50.02 USD)
最大連続損失:
-389.59 USD (1)
月間成長:
73.28%
年間予想:
889.10%
アルゴリズム取引:
26%
残高によるドローダウン:
絶対:
371.80 USD
最大の:
478.98 USD (22.73%)
比較ドローダウン:
残高による:
22.73% (478.98 USD)
エクイティによる:
53.67% (591.73 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 830
XAGUSD 304
EURUSD 144
GBPUSD 7
USDCHF 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1K
XAGUSD 7.3K
EURUSD 336
GBPUSD -43
USDCHF 0
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 183K
XAGUSD 151K
EURUSD 3.4K
GBPUSD -269
USDCHF 4
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +483.87 USD
最悪のトレード: -390 USD
最大連続の勝ち: 15
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +27.09 USD
最大連続損失: -50.02 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"TickmillUK-Live03"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ICMarketsSC-Live12
0.00 × 2
ICMCapitalVC-LIVE3
0.00 × 1
Coinexx-Live
0.00 × 1
CapitalCityMarkets-Live
0.00 × 1
OneTrade-Real
0.00 × 2
Pepperstone-Edge12
0.00 × 2
Pepperstone-Edge02
0.00 × 2
Atom8-Live
0.00 × 2
ICMarketsSC-Live26
0.00 × 2
GlobalPrime-Live
0.00 × 1
ICMarketsSC-Live09
0.00 × 2
ICMCapital-Real
0.00 × 1
PepperstoneUK-Edge10
0.00 × 1
ICMarkets-Live23
0.00 × 2
ICMarkets-Live18
0.15 × 256
Pepperstone-Edge05
0.29 × 14
MonetaMarkets-Live01
0.29 × 7
Pepperstone-Edge07
0.30 × 20
ICMarkets-Live04
0.32 × 237
XM.COM-Real 17
0.32 × 124
UniverseWheel-Live
0.33 × 12
ICMarkets-Live15
0.34 × 159
ICMarkets-Live02
0.35 × 444
ICMarkets-Live07
0.36 × 318
ICMarkets-Live01
0.43 × 185
レビューなし
2025.12.26 02:02
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.12 08:08
No swaps are charged
2025.12.03 18:11
No swaps are charged on the signal account
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.20 11:51
No swaps are charged
2025.11.11 03:10
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.11 02:01
Removed warning: No trading activity detected on the Signal's account for the recent period
2025.11.08 23:25
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.11.06 02:57
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.05 14:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 10:00
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 09:00
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 05:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 03:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 02:40
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.11.04 00:30
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.11.03 23:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.10.30 09:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.10.29 19:01
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
MAYIS
33 USD/月
1 278%
0
0
USD
9.1K
USD
101
26%
1 286
65%
96%
1.95
6.69
USD
54%
1:30
コピー

